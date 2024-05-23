بايدن يقدم نصحية للمقبلين على الزواج ...فيديو

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مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
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عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
16:03 GMT
60 د
تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
بين العرفي والمتعة والمسيار زواج على صفيح من نار... زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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مرايا العلوم
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضًا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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https://sarabic.ae/20240523/بايدن-يقدم-نصحية-للمقبلين-على-الزواج-فيديو-1089130854.html
بايدن يقدم نصحية للمقبلين على الزواج ...فيديو
بايدن يقدم نصحية للمقبلين على الزواج ...فيديو
سبوتنيك عربي
قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدًا على ضرورة اختيار أسرة بها 5 بنات. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T08:14+0000
2024-05-23T08:16+0000
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وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفًا: "واحدة منهن سوف تحبك دائما".وفي حديثه عن إنجازاته التشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، في نيو هامبشاير، قدّم بايدن بعض النصائح، قائلا: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر. إحداهن ستحبك دائما".زوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وقد انضمت إليها أخواتها سابقا في البيت الأبيض في عدة مناسبات في البيت الأبيض
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نادي الفيديو, العالم

بايدن يقدم نصحية للمقبلين على الزواج ...فيديو

08:14 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 08:16 GMT 23.05.2024)
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدًا على ضرورة اختيار أسرة بها 5 بنات.
وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفًا: "واحدة منهن سوف تحبك دائما".
وفي حديثه عن إنجازاته التشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، في نيو هامبشاير، قدّم بايدن بعض النصائح، قائلا: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر. إحداهن ستحبك دائما".
زوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وقد انضمت إليها أخواتها سابقا في البيت الأبيض في عدة مناسبات في البيت الأبيض
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