بايدن يقدم نصحية للمقبلين على الزواج ...فيديو
08:14 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 08:16 GMT 23.05.2024)
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
© AFP 2023 / JIM WATSON
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قدّم الرئيس الأمريكي جو بايدن نصيحة غريبة لكل شاب يفكر في الزواج، مؤكدًا على ضرورة اختيار أسرة بها 5 بنات.
وبينما كان يتحدث عن إنجازاته التشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، في نيو هامبشاير، كان لدى بايدن بعض النصائح الغريبة، حيث قال: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر"، مضيفًا: "واحدة منهن سوف تحبك دائما".
وفي حديثه عن إنجازاته التشريعية، يوم الثلاثاء الماضي، في نيو هامبشاير، قدّم بايدن بعض النصائح، قائلا: "لكل شاب يفكر في الزواج، تزوج في أسرة بها 5 بنات أو أكثر. إحداهن ستحبك دائما".
Did I just hear this right? Biden says marry into a family with five daughters so you’ll have options? One of them will always love you. That must have been what he told Hunter. Date your dead brother’s wife so you can date your underage niece too. pic.twitter.com/2bDCxny00l— Colette Harrington (@sweetcarolinatv) May 22, 2024
زوجة بايدن، جيل تريسي، هي الأكبر بين 5 أخوات، وقد انضمت إليها أخواتها سابقا في البيت الأبيض في عدة مناسبات في البيت الأبيض