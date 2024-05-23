https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين-1089158984.html
بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين
بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مينسك في زيارة رسمية تستغرق يومين. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T20:37+0000
2024-05-23T20:37+0000
2024-05-23T20:37+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في مطار العاصمة البيلاروسية، وكان في استقباله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "اتصالات مكثفة" بين بوتين ولوكاشينكو ستتم في مساء اليوم.ووفقا للخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، ستجرى المحادثات غدا 24 مايو/أيار، في قصر الاستقلال في مينسك، أولا في شكل ضيق ثم في شكل موسع.لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تناقشا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروباومن المتوقع أن يناقش الطرفان الوضع وآفاق تطوير النطاق الكامل للعلاقات الثنائية، وتعزيز المشاريع التجارية والاقتصادية والتعاونية المشتركة وتعزيز الأمن والتفاعل في المجال الإنساني.وسيتم التركيز تقليدياً على الأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الناشئة.
https://sarabic.ae/20240509/بوتين-خلال-الاحتفال-بعيد-النصر-روسيا-لن-تسمح-لأحد-بتهديدها-وقواتها-الاستراتيجية-في-حالة-استعداد-1088662174.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مينسك في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في مطار العاصمة البيلاروسية، وكان في استقباله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.
وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الزيارة تتم بدعوة من رئيس الدولة المضيفة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "اتصالات مكثفة" بين بوتين ولوكاشينكو ستتم في مساء اليوم.
ووفقا للخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، ستجرى المحادثات غدا 24 مايو/أيار، في قصر الاستقلال في مينسك، أولا في شكل ضيق ثم في شكل موسع.
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الوضع وآفاق تطوير النطاق الكامل للعلاقات الثنائية
، وتعزيز المشاريع التجارية والاقتصادية والتعاونية المشتركة وتعزيز الأمن والتفاعل في المجال الإنساني.
وسيتم التركيز تقليدياً على الأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الناشئة.