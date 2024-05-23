بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
16:03 GMT
60 د
تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين-1089158984.html
بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين
بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين
سبوتنيك عربي
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مينسك في زيارة رسمية تستغرق يومين. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T20:37+0000
2024-05-23T20:37+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761163_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_c7d66710b72e611781be2aac0a02933c.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في مطار العاصمة البيلاروسية، وكان في استقباله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "اتصالات مكثفة" بين بوتين ولوكاشينكو ستتم في مساء اليوم.ووفقا للخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، ستجرى المحادثات غدا 24 مايو/أيار، في قصر الاستقلال في مينسك، أولا في شكل ضيق ثم في شكل موسع.لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تناقشا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروباومن المتوقع أن يناقش الطرفان الوضع وآفاق تطوير النطاق الكامل للعلاقات الثنائية، وتعزيز المشاريع التجارية والاقتصادية والتعاونية المشتركة وتعزيز الأمن والتفاعل في المجال الإنساني.وسيتم التركيز تقليدياً على الأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الناشئة.
https://sarabic.ae/20240509/بوتين-خلال-الاحتفال-بعيد-النصر-روسيا-لن-تسمح-لأحد-بتهديدها-وقواتها-الاستراتيجية-في-حالة-استعداد-1088662174.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/0b/1059761163_39:0:2756:2038_1920x0_80_0_0_6cb28799cf81598e8b53a76f0ab61014.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم

بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين

20:37 GMT 23.05.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مينسك في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في مطار العاصمة البيلاروسية، وكان في استقباله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين أن الزيارة تتم بدعوة من رئيس الدولة المضيفة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "اتصالات مكثفة" بين بوتين ولوكاشينكو ستتم في مساء اليوم.
صورة غرافيك للصاروخ الروسي المجنح المزود بمحرك نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا لن تسمح لأحد بتهديدها وقواتها الاستراتيجية في حالة استعداد
9 مايو, 07:46 GMT
ووفقا للخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، ستجرى المحادثات غدا 24 مايو/أيار، في قصر الاستقلال في مينسك، أولا في شكل ضيق ثم في شكل موسع.
لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تناقشا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروبا
ومن المتوقع أن يناقش الطرفان الوضع وآفاق تطوير النطاق الكامل للعلاقات الثنائية، وتعزيز المشاريع التجارية والاقتصادية والتعاونية المشتركة وتعزيز الأمن والتفاعل في المجال الإنساني.
وسيتم التركيز تقليدياً على الأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الناشئة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
علم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينيةأمس, 12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала