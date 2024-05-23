https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يصل-إلى-بيلاروسيا-في-زيارة-رسمية-تستغرق-يومين-1089158984.html

بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين

بوتين يصل إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية تستغرق يومين

سبوتنيك عربي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى مينسك في زيارة رسمية تستغرق يومين. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T20:37+0000

2024-05-23T20:37+0000

2024-05-23T20:37+0000

روسيا

أخبار بيلاروسيا اليوم

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في مطار العاصمة البيلاروسية، وكان في استقباله الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو.وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "اتصالات مكثفة" بين بوتين ولوكاشينكو ستتم في مساء اليوم.ووفقا للخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، ستجرى المحادثات غدا 24 مايو/أيار، في قصر الاستقلال في مينسك، أولا في شكل ضيق ثم في شكل موسع.لوكاشينكو: مينسك وموسكو لم تناقشا مسألة الاستيلاء المزعوم على أوروباومن المتوقع أن يناقش الطرفان الوضع وآفاق تطوير النطاق الكامل للعلاقات الثنائية، وتعزيز المشاريع التجارية والاقتصادية والتعاونية المشتركة وتعزيز الأمن والتفاعل في المجال الإنساني.وسيتم التركيز تقليدياً على الأجندة الدولية، والوضع في المنطقة، والاستجابة المشتركة للتحديات والتهديدات الناشئة.

https://sarabic.ae/20240509/بوتين-خلال-الاحتفال-بعيد-النصر-روسيا-لن-تسمح-لأحد-بتهديدها-وقواتها-الاستراتيجية-في-حالة-استعداد-1088662174.html

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