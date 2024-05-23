دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من قبل 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك ثلاث دول أوروبية جديدة. دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من قبل 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك ثلاث دول أوروبية جديدة.

الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين، إلى جانب غالبية دول الجنوب العالمي (باستثناء ميانمار وإريتريا والكاميرون). الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين، إلى جانب غالبية دول الجنوب العالمي (باستثناء ميانمار وإريتريا والكاميرون).

في أوروبا، تعترف بدولة فلسطين كل من: بلغاريا والمجر وقبرص ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والسويد، بالإضافة إلى النرويج وأيرلندا وإسبانيا. في أوروبا، تعترف بدولة فلسطين كل من: بلغاريا والمجر وقبرص ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والسويد، بالإضافة إلى النرويج وأيرلندا وإسبانيا.

هناك 53 دولة لا تعترف بدولة فلسطين. ومع ذلك، على الرغم من عدم اعتراف أي دولة من دول "مجموعة السبع" بفلسطين، إلا أن جميعهم يحتفظون بعلاقات دبلوماسية غير رسمية. هناك 53 دولة لا تعترف بدولة فلسطين. ومع ذلك، على الرغم من عدم اعتراف أي دولة من دول "مجموعة السبع" بفلسطين، إلا أن جميعهم يحتفظون بعلاقات دبلوماسية غير رسمية.

الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين: كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا ودول "أوقيانوسيا". الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين: كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا ودول "أوقيانوسيا".

أغلبية الدول الأوروبية التي لها علاقات دبلوماسية غير رسمية مع فلسطين لكنها لا تعترف بها رسميًا كدولة: أندورا، النمسا، بلجيكا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، اليونان، إيطاليا، ليختنشتاين، موناكو، لوكسمبورغ، هولندا، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، البرتغال، تقيم سلوفينيا والمملكة المتحدة وأرمينيا. أغلبية الدول الأوروبية التي لها علاقات دبلوماسية غير رسمية مع فلسطين لكنها لا تعترف بها رسميًا كدولة: أندورا، النمسا، بلجيكا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، اليونان، إيطاليا، ليختنشتاين، موناكو، لوكسمبورغ، هولندا، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، البرتغال، تقيم سلوفينيا والمملكة المتحدة وأرمينيا.

ومن بين دول أمريكا اللاتينية، لا تعترف بدولة فلسطين كل من المكسيك وبنما وجامايكا. ومن بين دول أمريكا اللاتينية، لا تعترف بدولة فلسطين كل من المكسيك وبنما وجامايكا.

لا شك أن الدولة العضو في الأمم المتحدة، التي لا تعترف بدولة فلسطين — إسرائيل. لا شك أن الدولة العضو في الأمم المتحدة، التي لا تعترف بدولة فلسطين — إسرائيل.