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من يعترف ومن لا يعترف بدولة فلسطين؟
من يعترف ومن لا يعترف بدولة فلسطين؟
سبوتنيك عربي
من يعترف ولا يعترف بدولة فلسطين؟
2024-05-23T07:31+0000
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من يعترف ولا يعترف بدولة فلسطين؟
من يعترف ولا يعترف بدولة فلسطين؟

من يعترف ومن لا يعترف بدولة فلسطين؟

07:31 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 07:37 GMT 23.05.2024)
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أعلنت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا، اليوم الثلاثاء، قرار الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 28 مايو/ أيار الجاري. وتقدم "سبوتنيك" قائمة توضح بالتفصيل الدول التي تعترف بفلسطين كدولة مستقلة وتلك التي لا تعترف بها.
الدول التي تعترف بدولة فلسطين - سبوتنيك عربي
الدول التي تعترف بدولة فلسطين - سبوتنيك عربي
دولة فلسطين تحظى بالاعتراف من قبل 147 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك ثلاث دول أوروبية جديدة.
الجدير بالذكر أن روسيا والصين، كعضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من بين الدول التي تعترف بفلسطين، إلى جانب غالبية دول الجنوب العالمي (باستثناء ميانمار وإريتريا والكاميرون).
في أوروبا، تعترف بدولة فلسطين كل من: بلغاريا والمجر وقبرص ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والسويد، بالإضافة إلى النرويج وأيرلندا وإسبانيا.
هناك 53 دولة لا تعترف بدولة فلسطين. ومع ذلك، على الرغم من عدم اعتراف أي دولة من دول "مجموعة السبع" بفلسطين، إلا أن جميعهم يحتفظون بعلاقات دبلوماسية غير رسمية.
الدول التي لا تعترف بدولة فلسطين: كوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا ودول "أوقيانوسيا".
أغلبية الدول الأوروبية التي لها علاقات دبلوماسية غير رسمية مع فلسطين لكنها لا تعترف بها رسميًا كدولة: أندورا، النمسا، بلجيكا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، الدنمارك، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، اليونان، إيطاليا، ليختنشتاين، موناكو، لوكسمبورغ، هولندا، مولدوفا، مقدونيا الشمالية، البرتغال، تقيم سلوفينيا والمملكة المتحدة وأرمينيا.
ومن بين دول أمريكا اللاتينية، لا تعترف بدولة فلسطين كل من المكسيك وبنما وجامايكا.
لا شك أن الدولة العضو في الأمم المتحدة، التي لا تعترف بدولة فلسطين — إسرائيل.
ليس لدى فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إذ لا تعترف بها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية وفرنسا. وبالتالي، فإن فلسطين تتمتع بمكانة "مراقب" في الهيئة العالمية، تماما مثل الفاتيكان.
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