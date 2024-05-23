https://sarabic.ae/20240523/موسكو-ووكالة-الطاقة-الذرية-تشاركان-في-عملية-تحليل-المياه-بمحطة-فوكوشيما-1089125864.html

موسكو ووكالة الطاقة الذرية تشاركان في عملية تحليل المياه بمحطة فوكوشيما

موسكو ووكالة الطاقة الذرية تشاركان في عملية تحليل المياه بمحطة فوكوشيما

سبوتنيك عربي

أكدت مديرة الإدارة الآسيوية الثانية بوزارة الخارجية الروسية ليودميلا فوروبيوفا أن روسيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعملان سويًا على المسائل التنظيمية... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T04:30+0000

2024-05-23T04:30+0000

2024-05-23T04:56+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت فوروبيوفا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "فيما يتعلق بمشاركة المختبرات المحلية في تحليل العينات، أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائمة بالعديد من المنظمات الروسية التي يمكنها المشاركة في مثل هذه الأنشطة، ولكن في الواقع لم يبدأ المتخصصون لدينا العمل بعد ويتم العمل على جميع القضايا التنظيمية".وأضافت أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعمد تأخير العملية، قائلة: "ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن اليابانيين قد حددوا موعدًا لتصريف المياه بعد 30 عامًا، وبالتالي فإن أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ترى سببًا للتعجل. وسيستمر العمل في هذا المجال".والأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف بأن التقارير الواردة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تصريف المياه من محطة فوكوشيما للطاقة النووية إلى المحيط لا تثير القلق بعد، ولكن هناك عددًا من الأسئلة في إطار هذا المشروع ما زالت دون إجابة.وقال لافروف أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي خلال ما يُطلق عليه اصطلاح "ساعة الحكومة": "إنه على أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أداء واجباتها المتمثلة في إيلاء اهتمام خاص بهذه المسألة، فهي تقدم بشكل دوري تقارير لا تثير القلق، كما سأقول، لكنها مع ذلك، لا تشمل هذا الموضوع بشكل كامل، لأن هناك العديد من الأسئلة ما زالت دون إجابة".وأضاف الوزير بأن موسكو زودت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقائمة من المختبرات الروسية التي يمكنها القيام بتحليل المواد ذات الصلة، بما في ذلك الماء، وطلبت من الوكالة إدراج هذه المختبرات "في قائمة تلك التي ستراقب الجودة طيلة تنفيذ هذا المشروع الياباني".واختتم لافروف كلمته بالقول: "لقد حصلنا على تأكيد بأنها (أي المختبرات) ستشارك في العمل المذكور اعتبارًا من العام المقبل".يُذكر أنه في 24 أغسطس، بدأت شركة "تيبكو" في تصريف المياه التي كانت قد استخدمت سابقاً لتبريد المفاعلات المتضررة، ثم تمت تنقيتها في نظام "أي.إل.بي.إس" بغية تصريفها إلى المحيط.ويستطيع هذا النظام تنظيف المياه من 62 نوعاً من النويدات المشعة، باستثناء التريتيوم. يتم تخزين هذه المياه في خزانات عملاقة تقع على أراضي المحطة. وقد تم حتى الآن ملء ما يقرب من 90 في المئة من حجمها البالغ 1.37 مليون طن. ويبلغ إجمالي حجم المياه التي تم تصريفها من محطة فوكوشيما-1 اليابانية للطاقة النووية خلال السنة المالية 2023، التي تنتهي في 31 مارس 2024، ما قدره 31.2 ألف طن بتركيز التريتيوم المشع 5 تريليون بيكريل.وعلى الرغم من ادعاءات شركة "تيبكو" والسلطات اليابانية بأن إطلاق المياه لا يشكل تهديدًا للبيئة أو البشر، فقد انتقدت الصين وعدد من الدول الأخرى مثل هذه التصرفات بشدة. وعلى وجه الخصوص، حظرت جمهورية الصين الشعبية استيراد جميع المنتجات البحرية اليابانية وشددت الضوابط الجمركية على المنتجات اليابانية الأخرى. وفي 16 أكتوبر، أعلنت مؤسسة "روسيلخوزنادزور" الروسية للرقابة البيطرية والنباتية أيضًا أنها تنضم إلى الإجراءات التقييدية التي فرضتها الصين فيما يتعلق بتوريد المنتجات السمكية من اليابان.

https://sarabic.ae/20230215/روسيا-قلقة-إزاء-خطط-اليابان-لتسريب-مياه-محطة-فوكوشيما-1-المشعّة-إلى-المحيط-1073537219.html

https://sarabic.ae/20231104/روسيا-ترصد-وجود-مواد-ضارة-في-البحر-قرب-اليابان-بعد-إطلاق-مياه-محطة-فوكوشيما-النووية-1082798970.html

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