https://sarabic.ae/20240523/5-مدن-مر-بها-جثمان-الرئيس-الإيراني-ما-رمزية-كل-منها؟-1089139827.html
5 مدن مر بها جثمان الرئيس الإيراني.. ما رمزية كل منها؟
5 مدن مر بها جثمان الرئيس الإيراني.. ما رمزية كل منها؟
سبوتنيك عربي
تجمعت حشود من الإيرانيين للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، في عدة مدن إيرانية، ابتداء من تبريز وصولا إلى مدينة مشهد حيث يوارى... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T12:28+0000
2024-05-23T12:28+0000
2024-05-23T12:28+0000
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انفوجرافيك, инфографика
5 مدن مر بها جثمان الرئيس الإيراني.. ما رمزية كل منها؟
تجمعت حشود من الإيرانيين للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، في عدة مدن إيرانية، ابتداء من تبريز وصولا إلى مدينة مشهد حيث يوارى الثرى.