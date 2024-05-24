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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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30 د
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-العراق-والجيش-يفتح-تحقيقا-في-الحادثة-1089161680.html
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إسقاطه طائرة مسيرة قادمة من العراق والتي تسببت بنشوب حريق في مكان سقوطها. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
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2024-05-24T05:56+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، اعترضت خارج بلادها، طائرة مسيرة يبدو أنها قد انطلقت من العراق، وسقطت شظايا المسيرة في مدينة صفد وتسببت في نشوب حريق".وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال اعتراض الطائرة المسيرة من قبل مقاتلة إسرائيلية، تسبب سقوط شظاياها بنشوب حريق دون وقوع إصابات، ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الواقعة.وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، عبر الطيران المسيّر.وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ". وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، بحسب قولها.وتتبنى الفصائل المسلحة في العراق، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
https://sarabic.ae/20240506/فصائل-عراقية-مسلحة-تستهدف-قاعدة-عسكرية-بمدينة-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1088562173.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, أخبار العراق اليوم
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, أخبار العراق اليوم

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة

05:56 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / -طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر
طائرة مسيرة إسرائيلية طراز هيرميس 900 ستار لاينر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إسقاطه طائرة مسيرة قادمة من العراق والتي تسببت بنشوب حريق في مكان سقوطها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، اعترضت خارج بلادها، طائرة مسيرة يبدو أنها قد انطلقت من العراق، وسقطت شظايا المسيرة في مدينة صفد وتسببت في نشوب حريق".
وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال اعتراض الطائرة المسيرة من قبل مقاتلة إسرائيلية، تسبب سقوط شظاياها بنشوب حريق دون وقوع إصابات، ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الواقعة.
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
فصائل عراقية مسلحة تستهدف قاعدة عسكرية بمدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير
6 مايو, 02:01 GMT
وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، عبر الطيران المسيّر.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ". وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، بحسب قولها.
وتتبنى الفصائل المسلحة في العراق، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.
وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
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