https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-العراق-والجيش-يفتح-تحقيقا-في-الحادثة-1089161680.html
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إسقاطه طائرة مسيرة قادمة من العراق والتي تسببت بنشوب حريق في مكان سقوطها. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T05:56+0000
2024-05-24T05:56+0000
2024-05-24T05:56+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم العربي
الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العراق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_1e4ee8ed1c70780181068c5c67e56ae3.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، اعترضت خارج بلادها، طائرة مسيرة يبدو أنها قد انطلقت من العراق، وسقطت شظايا المسيرة في مدينة صفد وتسببت في نشوب حريق".وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال اعتراض الطائرة المسيرة من قبل مقاتلة إسرائيلية، تسبب سقوط شظاياها بنشوب حريق دون وقوع إصابات، ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الواقعة.وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، عبر الطيران المسيّر.وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ". وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، بحسب قولها.وتتبنى الفصائل المسلحة في العراق، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
https://sarabic.ae/20240506/فصائل-عراقية-مسلحة-تستهدف-قاعدة-عسكرية-بمدينة-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1088562173.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/07/0d/1049565227_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9d0bb85b86735b810d0b9d9500d8d99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, أخبار العراق اليوم
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العراق, أخبار العراق اليوم
إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إسقاطه طائرة مسيرة قادمة من العراق والتي تسببت بنشوب حريق في مكان سقوطها.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، اعترضت خارج بلادها، طائرة مسيرة يبدو أنها قد انطلقت من العراق، وسقطت شظايا المسيرة في مدينة صفد وتسببت في نشوب حريق".
وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال اعتراض الطائرة المسيرة من قبل مقاتلة إسرائيلية، تسبب سقوط شظاياها بنشوب حريق دون وقوع إصابات، ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الواقعة.
وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف ميناء حيفا في إسرائيل
، عبر الطيران المسيّر.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ". وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، بحسب قولها.
وتتبنى الفصائل المسلحة في العراق، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية
.
وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.