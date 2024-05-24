https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-قادمة-من-العراق-والجيش-يفتح-تحقيقا-في-الحادثة-1089161680.html

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة

إسرائيل تعلن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من العراق والجيش يفتح تحقيقا في الحادثة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إسقاطه طائرة مسيرة قادمة من العراق والتي تسببت بنشوب حريق في مكان سقوطها. 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T05:56+0000

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2024-05-24T05:56+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن "طائرة مقاتلة إسرائيلية، اعترضت خارج بلادها، طائرة مسيرة يبدو أنها قد انطلقت من العراق، وسقطت شظايا المسيرة في مدينة صفد وتسببت في نشوب حريق".وأشار بيان الجيش الإسرائيلي إلى أنه خلال اعتراض الطائرة المسيرة من قبل مقاتلة إسرائيلية، تسبب سقوط شظاياها بنشوب حريق دون وقوع إصابات، ولفت البيان الإسرائيلي إلى أن الجيش فتح تحقيقا في الواقعة.وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، عبر الطيران المسيّر.وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ". وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، بحسب قولها.وتتبنى الفصائل المسلحة في العراق، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.

https://sarabic.ae/20240506/فصائل-عراقية-مسلحة-تستهدف-قاعدة-عسكرية-بمدينة-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1088562173.html

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