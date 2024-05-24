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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح
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برلماني: إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في طيرحرفا اللبنانية تأكيد على الثبات بوجه التحديات
برلماني: إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في طيرحرفا اللبنانية تأكيد على الثبات بوجه التحديات
سبوتنيك عربي
في خطوة تؤكد على الثبات والصمود، أعيد اليوم افتتاح مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في بلدة طيرحرفا، وذلك بعد أن استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزا... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T13:16+0000
2024-05-24T13:40+0000
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يأتي هذا الحدث بالتزامن مع عيد المقاومة والتحرير، وهو مناسبة تحمل في طياتها الكثير من الرمزية والأهمية لأهالي البلدة ولعموم الجنوب اللبناني.وتعرضت فرق الإسعاف والدفاع المدني لانتهاكات متكررة من قبل إسرائيل، سواء في جنوب لبنان أو في غزة، متجاهلين بذلك كافة القوانين والقرارات الدولية التي تحمي الطواقم الطبية والصحية في أوقات النزاع، على سبيل المثال قتل 9 متطوعين في الهيئة الصحية وتضررت بشكل كلي 13 آلية ودمر 4 مراكز، في حين قتل 3 مسعفين لجمعية الرسالة وتضرر عدد من الآليات، وقتل 7 مسعفين لجمعية الإسعاف اللبنانية في غارة استهدفت مركزهم في بلدة الهبارية.وفي السياق ذاته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي: وأضاف جشي: "من هنا فليسمع الصهاينة الجبناء عن قرب بأن شعبنا لا يخافكم ولا يخشى تهديداتكم الجوفاء. نحن أبناء هذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء والجرحى وعرق المجاهدين الأبطال، نحن أصحاب حق ومتمسكون بحقنا ولن نتزحزح عن ذلك أبداً. لقد عقدنا العزم بعد التوكل على الله سبحانه تعالى على مواجهتكم بلا كلل أو ملل ولا تردد حتى يمن الله علينا بالنصر ونرى هزيمتكم بأم العين، ونقر بذلك أعين الشهداء الأبرار حين تتحقق الأهداف التي استشهدوا من أجلها".وتابع:وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال مدير مركز الناقورة الإقليمي في الهيئة الصحية، وسيم سقلاوي: وتابع سقلاوي: "نحن لا نخاف منهم، نحن فرق تطوعية جاهزة للقيام بواجبها من سحب للجرحى وفتح الطرقات وإطفاء الحرائق والإسعاف حتى انتهاء هذه الحرب. الدفاع المدني للهيئة الإسلامية سقط له تسعة شهداء إلى جانب عدد من الشهداء لجمعية الرسالة وجهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، وطبعا نحن تحركنا بشكل مباشر".وختم سقلاوي: "نحن فرق إسعاف ودفاع مدني وعملنا مدني، والانتهاك الإسرائيلي كبير جداً ولا يعطون أهمية لقرارات وقوانين المجتمع الدولي ولا لأي أحد، ويستمرون بارتكاب جرائمهم عبر استهداف الطواقم الصحية في غزة وجنوب لبنان، ونحن علينا أن نستمر".
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان

برلماني: إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في طيرحرفا اللبنانية تأكيد على الثبات بوجه التحديات

13:16 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 13:40 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayإعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات
إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
في خطوة تؤكد على الثبات والصمود، أعيد اليوم افتتاح مركز الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية في بلدة طيرحرفا، وذلك بعد أن استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي مركزا لها في البلدة، في وقت سابق.
يأتي هذا الحدث بالتزامن مع عيد المقاومة والتحرير، وهو مناسبة تحمل في طياتها الكثير من الرمزية والأهمية لأهالي البلدة ولعموم الجنوب اللبناني.
وتعرضت فرق الإسعاف والدفاع المدني لانتهاكات متكررة من قبل إسرائيل، سواء في جنوب لبنان أو في غزة، متجاهلين بذلك كافة القوانين والقرارات الدولية التي تحمي الطواقم الطبية والصحية في أوقات النزاع، على سبيل المثال قتل 9 متطوعين في الهيئة الصحية وتضررت بشكل كلي 13 آلية ودمر 4 مراكز، في حين قتل 3 مسعفين لجمعية الرسالة وتضرر عدد من الآليات، وقتل 7 مسعفين لجمعية الإسعاف اللبنانية في غارة استهدفت مركزهم في بلدة الهبارية.
وفي السياق ذاته، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب حسين جشي:

في هذا اليوم في عيد المقاومة والتحرير، حرر المجاهدون هذه الأرض المباركة بدمائهم الزكية وجراحاتهم العطرة وبعرق جبينهم، ونحن اليوم من بلدة طيرحرفا الصامدة المضحية المحررة نجدد العهد مع الشهداء وأهلنا الشرفاء بالدفاع عن الأرض والعرض والكرامة والمقدسات، ولما كان هذا العدو قد دمر مركزاً للدفاع المدني في البلدة واستهدف سيارة للهيئة الصحية للدفاع المدني وقضى فيها شهداء، ها نحن اليوم نعيد افتتاح مركزاً للدفاع المدني في بلدة طيرحرفا بكل عزم وتصميم وثبات.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayإعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات
إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف جشي: "من هنا فليسمع الصهاينة الجبناء عن قرب بأن شعبنا لا يخافكم ولا يخشى تهديداتكم الجوفاء. نحن أبناء هذه الأرض التي ارتوت بدماء الشهداء والجرحى وعرق المجاهدين الأبطال، نحن أصحاب حق ومتمسكون بحقنا ولن نتزحزح عن ذلك أبداً. لقد عقدنا العزم بعد التوكل على الله سبحانه تعالى على مواجهتكم بلا كلل أو ملل ولا تردد حتى يمن الله علينا بالنصر ونرى هزيمتكم بأم العين، ونقر بذلك أعين الشهداء الأبرار حين تتحقق الأهداف التي استشهدوا من أجلها".
وتابع:

ليعلم العدو بأن أي اعتداء على أهلنا وبلدنا لن يمر دون عقاب مؤلم ومناسب فالعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، وليعلم الصهاينة أنه بعد مضي 230 يوماً من العدوان على غزة وأهلها لم يستطع جيشكم المحبط والمتهالك ورغم استخدامه لكل إمكانيات التوحش والتدمير من تحقيق أي انتصار في الميدان يحفظ به وجه كيانكم المؤقت.

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayإعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات
إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
إعادة افتتاح مركز الدفاع المدني في بلدة طير حرفا الحدودية.. تأكيد على الثبات في وجه التحديات
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay

وختم جشي: "فيما أن رئيس الأركان ليفي صرح منذ عدة أيام قائلاً إن الجيش يمارس ضغوطاً عسكرية على حماس من خلال العملية في رفح، ولكن يجب أن يقترن ذلك بتحرك سياسي لإطلاق سراح الأسرى. هذا الكلام يدل على إقرار واضح بالهزيمة وأنه إلى حد اليوم لم يستطيعوا من تحقيق أي شيء من أهدافهم المعلنة سواء بالقضاء على حماس وهم يسعون عبر الوسطاء للتفاوض معها لتحرير الأسرى".

وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال مدير مركز الناقورة الإقليمي في الهيئة الصحية، وسيم سقلاوي:

أعدنا افتتاح مركز طيرحرفا التطوعي بعد أن تم استهدافنا من قبل العدو هنا، وسقط لنا شهيدان. ومن طبيعة عملنا أن نصل بسرعة إلى المكان المستهدف لسحب الجرحى والشهداء، وطبعا إسرائيل تعلم من نحن وتتقصد استهدافنا.

وتابع سقلاوي: "نحن لا نخاف منهم، نحن فرق تطوعية جاهزة للقيام بواجبها من سحب للجرحى وفتح الطرقات وإطفاء الحرائق والإسعاف حتى انتهاء هذه الحرب. الدفاع المدني للهيئة الإسلامية سقط له تسعة شهداء إلى جانب عدد من الشهداء لجمعية الرسالة وجهاز الطوارئ والإغاثة التابع لجمعية الإسعاف اللبنانية، وطبعا نحن تحركنا بشكل مباشر".
وختم سقلاوي: "نحن فرق إسعاف ودفاع مدني وعملنا مدني، والانتهاك الإسرائيلي كبير جداً ولا يعطون أهمية لقرارات وقوانين المجتمع الدولي ولا لأي أحد، ويستمرون بارتكاب جرائمهم عبر استهداف الطواقم الصحية في غزة وجنوب لبنان، ونحن علينا أن نستمر".
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