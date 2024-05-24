https://sarabic.ae/20240524/الأمين-العام-لـ-الناتو-الحلف-لا-ينوي-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-ولن-نكون-طرفا-في-الصراع-1089188612.html
الأمين العام لـ "الناتو": الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا ولن نكون طرفا في الصراع
الأمين العام لـ "الناتو": الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا ولن نكون طرفا في الصراع
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إنه يتعين على دول الناتو رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لتنفيذ ضربات... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T21:38+0000
2024-05-24T21:38+0000
2024-05-24T21:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ، "لقد حان الوقت لكي يفكر الحلفاء فيما إذا كان ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي تبرعوا بها لأوكرانيا.. خاصة الآن حيث يدور الكثير من القتال في خاركيف [خاركوف]".وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات صحفية، "على مقربة من الحدود، فإن حرمان أوكرانيا من إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية يجعل من الصعب عليهم الدفاع عن أنفسهم".وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "ليس لدينا أي نية لإرسال قوات برية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لأن هدفنا كان ذو شقين دعم أوكرانيا كما نفعل، ولكن أيضا ضمان عدم تصعيد هذا الأمر إلى صراع واسع النطاق".ورفض ستولتنبرغ فكرة السماح بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.وصرح الكرملين، في وقت سابق، بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20240513/إعلام-أمريكي-يكشف-مايحدث-في-صفوف-قيادة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بسبب-الوضع-في-خاركوف-1088784659.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ستولتنبرغ, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, روسيا, أخبار أوكرانيا
ستولتنبرغ, الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ, روسيا, أخبار أوكرانيا
الأمين العام لـ "الناتو": الحلف لا ينوي إرسال قوات إلى أوكرانيا ولن نكون طرفا في الصراع
21:38 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 21:39 GMT 24.05.2024)
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إنه يتعين على دول الناتو رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية لتنفيذ ضربات ضد منشآت في روسيا.
وقال ستولتنبرغ، "لقد حان الوقت لكي يفكر الحلفاء فيما إذا كان ينبغي عليهم رفع بعض القيود التي فرضوها على استخدام الأسلحة التي تبرعوا بها لأوكرانيا.. خاصة الآن حيث يدور الكثير من القتال في خاركيف [خاركوف]".
وأضاف ستولتنبرغ في تصريحات صحفية، "على مقربة من الحدود، فإن حرمان أوكرانيا من إمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد أهداف عسكرية مشروعة على الأراضي الروسية يجعل من الصعب عليهم الدفاع عن أنفسهم".
وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "ليس لدينا أي نية لإرسال قوات برية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا لأن هدفنا كان ذو شقين دعم أوكرانيا كما نفعل، ولكن أيضا ضمان عدم تصعيد هذا الأمر إلى صراع واسع النطاق".
ورفض ستولتنبرغ فكرة السماح بإسقاط الصواريخ الروسية فوق أوكرانيا باستخدام أنظمة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية.
وقال ستولتنبرج: "لن نكون طرفا في الصراع".
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وصرح الكرملين، في وقت سابق، بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.