https://sarabic.ae/20240524/الاتحاد-الأوروبي-لإسرائيل-الاعتراف-بفلسطين-لا-يعني-معاداة-السامية-1089169360.html

الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: الاعتراف بفلسطين لا يعني معاداة السامية

الاتحاد الأوروبي لإسرائيل: الاعتراف بفلسطين لا يعني معاداة السامية

سبوتنيك عربي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، إن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحماس"، وذلك في رد على انتقادات إسرائيلية على... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T11:20+0000

2024-05-24T11:20+0000

2024-05-24T11:20+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089169136_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3dc10033584fd530348b90baef53f595.jpg

وأضاف بوريل لوسائل إعلام، أن "السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق".وأكد أن "الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل وموّل واجتمع مع السلطة الفلسطينية".كانت النرويج وإيرلندا وإسبانيا أعلنت، الأربعاء الماضي، قرارها الاعتراف بدولة فلسطينية اعتباراً من 28 مايو/أيار الجاري،.ولاقت هذه الخطوة ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" وتنديداً من إسرائيل التي قررت استدعاء سفرائها لدى الدول الأوروبية الثلاث.وتأتي تصريحات بوريل رداً على وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الدول الثلاث، بأنه "مكافأة للإرهاب".فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، أنه قرر منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية.

https://sarabic.ae/20240522/نتنياهو-اعتراف-عدد-من-الدول-الأوروبية-بالدولة-الفلسطينية-هو-مكافأة-للإرهاب-1089116440.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم, العالم العربي, الأخبار