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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
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عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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حصاد الأسبوع
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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الرئاسة الفلسطينية: تم الاتفاق مع مصر على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا
الرئاسة الفلسطينية: تم الاتفاق مع مصر على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع مصر من خلال الاتصالات الرسمية "على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T19:44+0000
2024-05-24T19:44+0000
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وأوضحت أن ذلك الإجراء "إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وكانت الرئاسة المصرية، قالت في بيان رسمي إن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، اتفقا في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الجمعة، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك بعد أن بحثا الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
https://sarabic.ae/20240524/البيت-الأبيض-بايدن-يرسل-فريقا-إلى-القاهرة-لبحث-مساعدات-غزة-ومعبر-رفح-1089184636.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الرئاسة الفلسطينية: تم الاتفاق مع مصر على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا

19:44 GMT 24.05.2024
© AP Photo / Eyad Babaمعبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
معبر كرم أبو سالم
© AP Photo / Eyad Baba
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع مصر من خلال الاتصالات الرسمية "على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت".
وأوضحت أن ذلك الإجراء "إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.
وكانت الرئاسة المصرية، قالت في بيان رسمي إن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، اتفقا في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الجمعة، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك بعد أن بحثا الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
البيت الأبيض: بايدن يرسل فريقا إلى القاهرة لبحث مساعدات غزة ومعبر رفح
18:00 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
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