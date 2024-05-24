https://sarabic.ae/20240524/الرئاسة-الفلسطينية-تم-الاتفاق-مع-مصر-على-إدخال-مساعدات-عبر-معبر-كرم-أبو-سالم-مؤقتا-1089187196.html
الرئاسة الفلسطينية: تم الاتفاق مع مصر على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا
الرئاسة الفلسطينية: تم الاتفاق مع مصر على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع مصر من خلال الاتصالات الرسمية "على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T19:44+0000
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وأوضحت أن ذلك الإجراء "إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح"، وفقا لوكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.وكانت الرئاسة المصرية، قالت في بيان رسمي إن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، اتفقا في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الجمعة، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك بعد أن بحثا الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
https://sarabic.ae/20240524/البيت-الأبيض-بايدن-يرسل-فريقا-إلى-القاهرة-لبحث-مساعدات-غزة-ومعبر-رفح-1089184636.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي, أخبار العالم الآن
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الرئاسة الفلسطينية: تم الاتفاق مع مصر على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مؤقتا
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع مصر من خلال الاتصالات الرسمية "على إدخال المساعدات الإغاثية لشعبنا المحاصر في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت".
وأوضحت أن ذلك الإجراء "إلى حين الاتفاق على تشغيل الجانب الفلسطيني الرسمي لمعبر رفح"، وفقا لوكالة
أنباء "وفا" الفلسطينية.
وكانت الرئاسة المصرية، قالت في بيان رسمي
إن "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، اتفقا في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الجمعة، على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وذلك بعد أن بحثا الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح
الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.