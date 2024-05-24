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ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
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29 د
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
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مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
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بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا
بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات ستجري مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب". 24.05.2024, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
جورجيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية: "اليوم ،سأبدأ بمراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا".وبحسب وزير الخارجية، تأمل واشنطن في أن يقوم القادة الجورجيون بمراجعة القانون "لتعزيز التطلعات الديمقراطية الأوروبية الأطلسية".
https://sarabic.ae/20181004/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تجارب-جورجيا-1035807212.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جورجيا, جورجيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جورجيا, جورجيا, العالم

بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا

00:29 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات ستجري مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب".
واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية: "اليوم ،سأبدأ بمراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا".
مؤتمر وزارة الدفاع الروسية حول الأسلحة البيولوجية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2018
الدفاع الروسية تتهم الولايات المتحدة بإجراء التجارب على مواطني جورجيا
4 أكتوبر 2018, 13:07 GMT
وبحسب وزير الخارجية، تأمل واشنطن في أن يقوم القادة الجورجيون بمراجعة القانون "لتعزيز التطلعات الديمقراطية الأوروبية الأطلسية".
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