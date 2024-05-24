https://sarabic.ae/20240524/بلينكن-الولايات-المتحدة-تبدأ-مراجعة-شاملة-للتعاون-الثنائي-مع-جورجيا-1089160174.html
بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا
بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات ستجري مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب". 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T00:29+0000
2024-05-24T00:29+0000
2024-05-24T00:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جورجيا
جورجيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية: "اليوم ،سأبدأ بمراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا".وبحسب وزير الخارجية، تأمل واشنطن في أن يقوم القادة الجورجيون بمراجعة القانون "لتعزيز التطلعات الديمقراطية الأوروبية الأطلسية".
https://sarabic.ae/20181004/الدفاع-الروسية-الولايات-المتحدة-تجارب-جورجيا-1035807212.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جورجيا, جورجيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, جورجيا, جورجيا, العالم
بلينكن: الولايات المتحدة تبدأ مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا
صرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات ستجري مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب".
واشنطن - سبوتنيك
. وقال بلينكن في بيان نشرته وزارة الخارجية: "اليوم ،سأبدأ بمراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا".
وبحسب وزير الخارجية، تأمل واشنطن في أن يقوم القادة الجورجيون بمراجعة القانون "لتعزيز التطلعات الديمقراطية الأوروبية الأطلسية".