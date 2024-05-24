https://sarabic.ae/20240524/جندي-أوكراني-يسرق-دبابة-تي-64-وينضم-إلى-القوات-الروسية-فيديو-1089167456.html

جندي أوكراني يسرق دبابة "تي-64" وينضم إلى القوات الروسية... فيديو

جندي أوكراني يسرق دبابة "تي-64" وينضم إلى القوات الروسية... فيديو

سبوتنيك عربي

نشر دانييل بيزسونوف، الخبير العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية، عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد لحادثة انشقاق عسكري أوكراني عن قوات نظام... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T10:00+0000

2024-05-24T10:00+0000

2024-05-24T10:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال بيزسونوف عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن "مكسيم ليخاتشيف، وهو جندي أوكراني، قام بقيادة دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" متجها بها إلى أحد المواقع الروسية من أجل الانشقاق عن القوات المسلحة الأوكرانية، والانضمام لصفوف القوات الروسية".وأضاف دانييل: "ليخاتشيف جاء إلى جانبنا في اتجاه دونيتسك، على متن دبابة أوكرانية مسروقة من طراز "تي-64". وأوضح أن الجندي "قد سرق الدبابة لأنه اعتقد أنها ستكون أكثر أمانًا له للوصول إلى مواقعنا، وبالنسبة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الآخرين في المواقع الأمامية، بدا كل شيء وكأنه خروج قتالي عادي للدبابة".وبحسب صحيفة "روسيكا أروجيا"، فإن مكسيم ليخاتشيف، وأثناء وجوده في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، كان متورطًا في أنشطة تخريبية ضد روسيا.خبير أمريكي: الأوكرانيون أدركوا أن أمريكا كانت تستخدمهم كوقود للمدافع في حربهاودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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