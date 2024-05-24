جندي أوكراني يسرق دبابة "تي-64" وينضم إلى القوات الروسية... فيديو

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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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حصاد الأسبوع
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ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/جندي-أوكراني-يسرق-دبابة-تي-64-وينضم-إلى-القوات-الروسية-فيديو-1089167456.html
جندي أوكراني يسرق دبابة "تي-64" وينضم إلى القوات الروسية... فيديو
جندي أوكراني يسرق دبابة "تي-64" وينضم إلى القوات الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشر دانييل بيزسونوف، الخبير العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية، عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد لحادثة انشقاق عسكري أوكراني عن قوات نظام... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T10:00+0000
2024-05-24T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيزسونوف عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن "مكسيم ليخاتشيف، وهو جندي أوكراني، قام بقيادة دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" متجها بها إلى أحد المواقع الروسية من أجل الانشقاق عن القوات المسلحة الأوكرانية، والانضمام لصفوف القوات الروسية".وأضاف دانييل: "ليخاتشيف جاء إلى جانبنا في اتجاه دونيتسك، على متن دبابة أوكرانية مسروقة من طراز "تي-64". وأوضح أن الجندي "قد سرق الدبابة لأنه اعتقد أنها ستكون أكثر أمانًا له للوصول إلى مواقعنا، وبالنسبة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الآخرين في المواقع الأمامية، بدا كل شيء وكأنه خروج قتالي عادي للدبابة".وبحسب صحيفة "روسيكا أروجيا"، فإن مكسيم ليخاتشيف، وأثناء وجوده في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، كان متورطًا في أنشطة تخريبية ضد روسيا.خبير أمريكي: الأوكرانيون أدركوا أن أمريكا كانت تستخدمهم كوقود للمدافع في حربهاودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240419/جنود-أوكرانيون-يعبرون-نهر-دنيبر-سباحة-ويستسلمون-للجيش-الروسي-فيديو-1088101283.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جندي أوكراني يسرق دبابة "تي-64" وينضم إلى القوات الروسية... فيديو

10:00 GMT 24.05.2024
© Photo / vk/rgمشاهد تداولتها وسائل إعلام لقيام جندي أوكرانية بتسليم نفسه مع دبابته إلى الجيش الروسي
مشاهد تداولتها وسائل إعلام لقيام جندي أوكرانية بتسليم نفسه مع دبابته إلى الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Photo / vk/rg
تابعنا عبر
نشر دانييل بيزسونوف، الخبير العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية، عبر حسابه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد لحادثة انشقاق عسكري أوكراني عن قوات نظام كييف، وهو يقود دبابة متجها نحو أحد المواقع الروسية.
وقال بيزسونوف عبر قناته على منصة "تلغرام"، أن "مكسيم ليخاتشيف، وهو جندي أوكراني، قام بقيادة دبابة أوكرانية من طراز "تي-64" متجها بها إلى أحد المواقع الروسية من أجل الانشقاق عن القوات المسلحة الأوكرانية، والانضمام لصفوف القوات الروسية".
وأضاف دانييل: "ليخاتشيف جاء إلى جانبنا في اتجاه دونيتسك، على متن دبابة أوكرانية مسروقة من طراز "تي-64".
وأوضح أن الجندي "قد سرق الدبابة لأنه اعتقد أنها ستكون أكثر أمانًا له للوصول إلى مواقعنا، وبالنسبة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية الآخرين في المواقع الأمامية، بدا كل شيء وكأنه خروج قتالي عادي للدبابة".
وبحسب صحيفة "روسيكا أروجيا"، فإن مكسيم ليخاتشيف، وأثناء وجوده في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، كان متورطًا في أنشطة تخريبية ضد روسيا.
خبير أمريكي: الأوكرانيون أدركوا أن أمريكا كانت تستخدمهم كوقود للمدافع في حربها
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جنود أوكرانيون يعبرون نهر دنيبر سباحة ويستسلمون للجيش الروسي... فيديو
19 أبريل, 08:40 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
اختبار روبوت "شبح" في منطقة العملية الخاصة...فيديو

وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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