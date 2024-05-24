https://sarabic.ae/20240524/رئيس-البرلمان-اللبناني-سنقاوم-أي-محاولات-لفرض-توطين-النازحين-السوريين-أو-اللاجئين-الفلسطينيين-1089175482.html
رئيس البرلمان اللبناني: سنقاوم أي محاولات لفرض توطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين
رئيس البرلمان اللبناني: سنقاوم أي محاولات لفرض توطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده لأي محاولة من أي جهة لفرض أي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين، أو النازحين... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T13:41+0000
2024-05-24T13:41+0000
2024-05-24T13:41+0000
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وقال: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية، وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم الأم"، وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليونين لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف "لاجئ"، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا بنحو 50 ألف نازح، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.
https://sarabic.ae/20240514/قوافل-النازحين-السوريين-العائدين-من-لبنان-تصل-إلى-سوريا-صور-1088855224.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن
رئيس البرلمان اللبناني: سنقاوم أي محاولات لفرض توطين النازحين السوريين أو اللاجئين الفلسطينيين
عبّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، عن رفض بلاده لأي محاولة من أي جهة لفرض أي شكل من أشكال توطين اللاجئين الفلسطينيين، أو النازحين السوريين.
وقال: "ندعو الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في فتح قنوات التواصل مع الحكومة السورية، وتشكيل لجان مشتركة تحقق العودة الآمنة للنازحين إلى وطنهم الأم"، وفقا للوكالة
الوطنية اللبنانية للإعلام.
ودعا بري المجتمع الدولي كذلك إلى "مقاربة ملف النزوح السوري مقاربة إنسانية، بعيدًا عن أي استثمار لأغراض تهدد وحدة وسيادة سوريا".
ويعاني لبنان
من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليونين لاجئ، معظمهم لا يملكون أوراقاً نظامية، في حين تظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف "لاجئ"، ويوجد نحو 3100 مخيم منتشرة على الأراضي اللبنانية، ومعظمها في البقاع والشمال.
وحسب البيانات الرسمية، بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا بنحو 50 ألف نازح، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة كورونا.