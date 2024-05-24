روسيا: القرار الأممي بشأن "الإبادة الجماعية" يؤدي إلى زيادة احتمالات الصراع في البلقان

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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح
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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
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صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240524/روسيا-القرار-الأممي-بشأن-الإبادة-الجماعية-يؤدي-إلى-زيادة-احتمالات-الصراع-في-البلقان-1089176974.html
روسيا: القرار الأممي بشأن "الإبادة الجماعية" يؤدي إلى زيادة احتمالات الصراع في البلقان
روسيا: القرار الأممي بشأن "الإبادة الجماعية" يؤدي إلى زيادة احتمالات الصراع في البلقان
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القرار المتعلق بـ"الإبادة الجماعية" في سريبرينيتسا، له طابع مسيّس ومعادٍ للصرب بشكل واضح،... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T13:47+0000
2024-05-24T13:47+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن القرار مسيس ومناهض للصرب بطبيعته. وخلف المنطق الديماغوجي ذي الطبيعة الإنسانية، يمكن للمرء أن يرى بوضوح نية إلقاء المسؤولية الكاملة عن الصراع في الجنوب على عاتق الشعب الصربي، وبالتالي معاقبته على حرية التفكير والاستقلال، وعدم الرغبة في "الانحناء" لأوامر الناتو".وأوضحت زاخاروفا أن روسيا مقتنعة بأن التأثير سيكون عكس ما تم الإعلان عنه، ولا يمكن لواضعي القرار وأولئك الذين صوتوا لصالحه إلا أن يعلموا بالوضع الصعب في البوسنة والهرسك.وفي وقت سابق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً فاضحاً بشأن "الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا"، قدمته ألمانيا ورواندا.وبموجب القرار، "تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان، يوم 11 يوليو/تموز، باعتباره اليوم الدولي للتأمل وذكرى حول "الإبادة الجماعية" التي وقعت عام 1995 في سريبرينيتسا وإحياء ذكراها سنويا.وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه صوتت 84 دولة لصالح الوثيقة، وعارضتها 19 دولة وامتنعت 68 دولة عن التصويت.وقد عارض القرار روسيا والصين وصربيا وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ونيكاراغوا وناورو وإريتريا والمجر.وكان من بين المؤيدين ممثلو المعسكر الغربي وحلفاؤهم، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وغيرها، وصوتت إيران أيضا لصالح القرار، ولم تشارك إسرائيل في التصويت.
https://sarabic.ae/20240523/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تتبنى-قرارا-فاضحا-بشأن-الإبادة-الجماعية-في-سربرنيتسا-1089155817.html
https://sarabic.ae/20240305/1086683432.html
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روسيا

روسيا: القرار الأممي بشأن "الإبادة الجماعية" يؤدي إلى زيادة احتمالات الصراع في البلقان

13:47 GMT 24.05.2024
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Maxim Blinov
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أكدت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن القرار المتعلق بـ"الإبادة الجماعية" في سريبرينيتسا، له طابع مسيّس ومعادٍ للصرب بشكل واضح، وخلف الاعتبارات الإنسانية هناك نية لإلقاء المسؤولية الكاملة عن الصراع على الشعب الصربي.
وقالت زاخاروفا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن القرار مسيس ومناهض للصرب بطبيعته. وخلف المنطق الديماغوجي ذي الطبيعة الإنسانية، يمكن للمرء أن يرى بوضوح نية إلقاء المسؤولية الكاملة عن الصراع في الجنوب على عاتق الشعب الصربي، وبالتالي معاقبته على حرية التفكير والاستقلال، وعدم الرغبة في "الانحناء" لأوامر الناتو".

وأضافت زاخاروفا أن المبادرين إلى اعتماد هذه الوثيقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة "لديهم الجرأة للإعلان" أن هدفها هو تعزيز المصالحة بين الأعراق ووحدة الشعوب الثلاثة التي تشكل الدولة في البوسنة والهرسك.

الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا فاضحا بشأن "الإبادة الجماعية في سربرنيتسا"
أمس, 19:08 GMT
وأوضحت زاخاروفا أن روسيا مقتنعة بأن التأثير سيكون عكس ما تم الإعلان عنه، ولا يمكن لواضعي القرار وأولئك الذين صوتوا لصالحه إلا أن يعلموا بالوضع الصعب في البوسنة والهرسك.
وفي وقت سابق، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً فاضحاً بشأن "الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا"، قدمته ألمانيا ورواندا.
وبموجب القرار، "تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان، يوم 11 يوليو/تموز، باعتباره اليوم الدولي للتأمل وذكرى حول "الإبادة الجماعية" التي وقعت عام 1995 في سريبرينيتسا وإحياء ذكراها سنويا.
هبوط مروحية عسكرية بالقرب من طائرة يوروفايتر تايفون الإيطالية في قاعدة كوكوف الجوية خلال حفل أقيم بمناسبة افتتاح أول قاعدة لـالناتو في ألبانيا غربي البلقان. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
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صور ترصد افتتاح أول قاعدة لـ"الناتو" في ألبانيا غربي البلقان
5 مارس, 07:12 GMT
وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه صوتت 84 دولة لصالح الوثيقة، وعارضتها 19 دولة وامتنعت 68 دولة عن التصويت.
وقد عارض القرار روسيا والصين وصربيا وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي ونيكاراغوا وناورو وإريتريا والمجر.
وكان من بين المؤيدين ممثلو المعسكر الغربي وحلفاؤهم، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا وكندا وسويسرا وغيرها، وصوتت إيران أيضا لصالح القرار، ولم تشارك إسرائيل في التصويت.
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