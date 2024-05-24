ضابط أمن أمريكي لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين: أنا أؤيد الإبادة الجماعية وقتلكم جميعا... فيديو
© Photo / x/hebh_jamalمسؤول في قسم السلامة العامة بجامعة مدينة نيويورك خلال احتجاجات مع جامعات أمريكية
© Photo / x/hebh_jamal
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أكد رقيب في قسم السلامة العامة لدى جامعة مدينة نيويورك، في إجابته عن أسئلة المحتجين المؤيدين لفلسطين "أنه يؤيد الإبادة الجماعية وقتلهم جميعا، في فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووقعت المشادة الكلامية بين المحتجين والرقيب، يوم أمس الخميس، في كلية ستاتن آيلان، خلال محاولة قمع الاحتجاجات، حيث ظهر الرقيب دونالد جيرار، خلال رده على أحد المتظاهرين الذي قال له: "أنت تدعم الإبادة الجماعية".
ورد جيرار على المحتج، قائلا: "نعم أفعل"، وقال المتظاهر: "أنت تدعم الإبادة الجماعية!".
وأجاب الرقيب على الفور: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية. أنا أؤيد قتلكم جميعا"، وقام بشتم المحتج بعد أن قال له الأخير بأن هذا التصريح قد تم تصويره.
⚡️"أنا أؤيد الإبادة الجماعية، وأؤيد قتلكم جميعًا"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 24, 2024
🔸قال مسؤول في قسم السلامة العامة بجامعة مدينة نيويورك، في إجابته للمتظاهرين المؤيدين لفلسطين: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية، وأؤيد قتلكم جميعًا يا رفاق".
◀️مشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية pic.twitter.com/wrVzBReV3Q
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات عن المتحدث باسم كلية ستاتن آيلاند، قال فيها: "نحن ندين اللغة المسيئة التي استخدمها ضابط في جامعة مدينة نيويورك خلال حفل تخرج رائع للاحتفال بخريجينا البالغ عددهم 2000 طالب"، مشيرًا إلى إيقاف الضابط.
وتابع المتحدث: "كلماته لا تعكس قيم كلية ستاتن آيلاند أو الضباط الخمسين في طاقم السلامة العامة لدينا".
وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات واسعة تطالب بوقف دعم إسرائيل وقطع العلاقات معها وإقاف حرب غزة، حيث تم قمع الاحتجاجات في أغلب هذه الجامعات.