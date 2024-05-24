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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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حصاد الأسبوع
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إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
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29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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https://sarabic.ae/20240524/ضابط-أمن-أمريكي-لمتظاهرين-مؤيدين-لفلسطين-أنا-أؤيد-الإبادة-الجماعية-وقتلكم-جميعا-فيديو---1089168204.html
ضابط أمن أمريكي لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين: أنا أؤيد الإبادة الجماعية وقتلكم جميعا... فيديو
ضابط أمن أمريكي لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين: أنا أؤيد الإبادة الجماعية وقتلكم جميعا... فيديو
سبوتنيك عربي
أكد رقيب في قسم السلامة العامة لدى جامعة مدينة نيويورك، في إجابته عن أسئلة المحتجين المؤيدين لفلسطين "أنه يؤيد الإبادة الجماعية وقتلهم جميعا، في فيديو انتشر... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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ووقعت المشادة الكلامية بين المحتجين والرقيب، يوم أمس الخميس، في كلية ستاتن آيلان، خلال محاولة قمع الاحتجاجات، حيث ظهر الرقيب دونالد جيرار، خلال رده على أحد المتظاهرين الذي قال له: "أنت تدعم الإبادة الجماعية".وأجاب الرقيب على الفور: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية. أنا أؤيد قتلكم جميعا"، وقام بشتم المحتج بعد أن قال له الأخير بأن هذا التصريح قد تم تصويره.ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات عن المتحدث باسم كلية ستاتن آيلاند، قال فيها: "نحن ندين اللغة المسيئة التي استخدمها ضابط في جامعة مدينة نيويورك خلال حفل تخرج رائع للاحتفال بخريجينا البالغ عددهم 2000 طالب"، مشيرًا إلى إيقاف الضابط.وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات واسعة تطالب بوقف دعم إسرائيل وقطع العلاقات معها وإقاف حرب غزة، حيث تم قمع الاحتجاجات في أغلب هذه الجامعات.
https://sarabic.ae/20240426/تصويت-برأيك-هل-تنجح-ثورة-الطلاب-العالمية-بكبح-جماح-دعم-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة؟---1088304751.html
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نادي الفيديو, طوفان الأقصى
نادي الفيديو, طوفان الأقصى

ضابط أمن أمريكي لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين: أنا أؤيد الإبادة الجماعية وقتلكم جميعا... فيديو

10:20 GMT 24.05.2024
© Photo / x/hebh_jamalمسؤول في قسم السلامة العامة بجامعة مدينة نيويورك خلال احتجاجات مع جامعات أمريكية
مسؤول في قسم السلامة العامة بجامعة مدينة نيويورك خلال احتجاجات مع جامعات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Photo / x/hebh_jamal
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أكد رقيب في قسم السلامة العامة لدى جامعة مدينة نيويورك، في إجابته عن أسئلة المحتجين المؤيدين لفلسطين "أنه يؤيد الإبادة الجماعية وقتلهم جميعا، في فيديو انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووقعت المشادة الكلامية بين المحتجين والرقيب، يوم أمس الخميس، في كلية ستاتن آيلان، خلال محاولة قمع الاحتجاجات، حيث ظهر الرقيب دونالد جيرار، خلال رده على أحد المتظاهرين الذي قال له: "أنت تدعم الإبادة الجماعية".

ورد جيرار على المحتج، قائلا: "نعم أفعل"، وقال المتظاهر: "أنت تدعم الإبادة الجماعية!".

وأجاب الرقيب على الفور: "أنا أؤيد الإبادة الجماعية. أنا أؤيد قتلكم جميعا"، وقام بشتم المحتج بعد أن قال له الأخير بأن هذا التصريح قد تم تصويره.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية تصريحات عن المتحدث باسم كلية ستاتن آيلاند، قال فيها: "نحن ندين اللغة المسيئة التي استخدمها ضابط في جامعة مدينة نيويورك خلال حفل تخرج رائع للاحتفال بخريجينا البالغ عددهم 2000 طالب"، مشيرًا إلى إيقاف الضابط.
صورة متداولة بشكل واسع لقمع محتجين مناصرين لغزة في أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2024
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وتابع المتحدث: "كلماته لا تعكس قيم كلية ستاتن آيلاند أو الضباط الخمسين في طاقم السلامة العامة لدينا".

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات واسعة تطالب بوقف دعم إسرائيل وقطع العلاقات معها وإقاف حرب غزة، حيث تم قمع الاحتجاجات في أغلب هذه الجامعات.
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