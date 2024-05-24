https://sarabic.ae/20240524/طاقم-طائرة-مسيرة--يدمر-1000-هدف-على-جبهة-دونيتسك--1089164264.html
طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيّرات التابعة للجيش الروسي قد أصاب 1000 هدف على جبهة جمهورية دونيتسك، منذ بداية... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T08:29+0000
2024-05-24T08:29+0000
2024-05-24T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
مسيرات
رصد عسكري
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وجاء في البيان أن "أثناء الهجوم على المواقع الأوكرانية تستخدم وحدات التحكم بالمسيرات التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بنشاط، مسيرات هجومية من طراز FPV على جبهة جمهورية دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة، حيث نجح طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيرات في إصابة أكثر من ألف هدف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".ويضيف البيان أن "المسيرات هي تصميم بسيط لطائرة رياضية من دون طيار، تتكون من أربع مراوح وأربعة محركات صغيرة وبطارية ضخمة، والعنصر الرئيسي في الطائرة الانتحارية من دون طيار هو حاوية خاصة مملوءة بمتفجرات مزودة بصمام مجهز".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديوالقوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, مسيرات, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, مسيرات, رصد عسكري
طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيّرات التابعة للجيش الروسي قد أصاب 1000 هدف على جبهة جمهورية دونيتسك، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في البيان أن "أثناء الهجوم على المواقع الأوكرانية تستخدم وحدات التحكم بالمسيرات
التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بنشاط، مسيرات هجومية من طراز FPV على جبهة جمهورية دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة، حيث نجح طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيرات في إصابة أكثر من ألف هدف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف البيان أنه يوميا، خلال الاستطلاع، تقوم الطواقم بتحديد وضرب نقاط المراقبة والمخابئ ومستودعات الذخيرة والمركبات المدرعة الخفيفة، ومواقع وتجمعات القوات المسلحة الأوكرانية.
ويضيف البيان أن "المسيرات هي تصميم بسيط لطائرة رياضية من دون طيار
، تتكون من أربع مراوح وأربعة محركات صغيرة وبطارية ضخمة، والعنصر الرئيسي في الطائرة الانتحارية من دون طيار هو حاوية خاصة مملوءة بمتفجرات مزودة بصمام مجهز".
وأشارت وزارة الدفاع أنه، يتم التحكم في المسيرة الانتحارية بمساعدة عسكريين اثنين. أحدهما يتحكم في الطائرة المسيرة باستخدام جهاز التحكم عن بعد ونظارات الواقع الافتراضي، والثاني يطلق ويتتبع اتجاه رحلة الطائرة المسيرة على الخريطة، ويوجه المشغل ويصحح عمله.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.