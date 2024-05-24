طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240524/طاقم-طائرة-مسيرة--يدمر-1000-هدف-على-جبهة-دونيتسك--1089164264.html
طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيّرات التابعة للجيش الروسي قد أصاب 1000 هدف على جبهة جمهورية دونيتسك، منذ بداية... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T08:29+0000
2024-05-24T08:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
مسيرات
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079418054_0:50:785:492_1920x0_80_0_0_45a9a7d0286884e02ea430fc3a3ac595.jpg
وجاء في البيان أن "أثناء الهجوم على المواقع الأوكرانية تستخدم وحدات التحكم بالمسيرات التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بنشاط، مسيرات هجومية من طراز FPV على جبهة جمهورية دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة، حيث نجح طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيرات في إصابة أكثر من ألف هدف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".ويضيف البيان أن "المسيرات هي تصميم بسيط لطائرة رياضية من دون طيار، تتكون من أربع مراوح وأربعة محركات صغيرة وبطارية ضخمة، والعنصر الرئيسي في الطائرة الانتحارية من دون طيار هو حاوية خاصة مملوءة بمتفجرات مزودة بصمام مجهز".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديوالقوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو
https://sarabic.ae/20240328/درون-روسي-يرمي-بشباكه-على-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فيديو-1087451360.html
https://sarabic.ae/20240419/لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابتين-و3-مدافع-ذاتية-الدفع-للقوات-الأوكرانية-فيديو--1088126959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/1a/1079418054_102:0:758:492_1920x0_80_0_0_2b70b9b12434b50d5db40dc748980af7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, مسيرات, رصد عسكري
روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, مسيرات, رصد عسكري

طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك

08:29 GMT 24.05.2024
© Photo / Twitterالمسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية
المسيرة الروسية لانتسيت خلال انقضاضها على دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Photo / Twitter
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيّرات التابعة للجيش الروسي قد أصاب 1000 هدف على جبهة جمهورية دونيتسك، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
وجاء في البيان أن "أثناء الهجوم على المواقع الأوكرانية تستخدم وحدات التحكم بالمسيرات التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بنشاط، مسيرات هجومية من طراز FPV على جبهة جمهورية دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة، حيث نجح طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيرات في إصابة أكثر من ألف هدف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
مسيرة روسية تطيح بمسيرة أوكرانية أرضا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
28 مارس, 11:06 GMT
وأضاف البيان أنه يوميا، خلال الاستطلاع، تقوم الطواقم بتحديد وضرب نقاط المراقبة والمخابئ ومستودعات الذخيرة والمركبات المدرعة الخفيفة، ومواقع وتجمعات القوات المسلحة الأوكرانية.
ويضيف البيان أن "المسيرات هي تصميم بسيط لطائرة رياضية من دون طيار، تتكون من أربع مراوح وأربعة محركات صغيرة وبطارية ضخمة، والعنصر الرئيسي في الطائرة الانتحارية من دون طيار هو حاوية خاصة مملوءة بمتفجرات مزودة بصمام مجهز".
© Sputnikمسيرة "لانتسيت" الانتحارية
مسيرة لانتسيت الانتحارية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
مسيرة "لانتسيت" الانتحارية
© Sputnik

وأشارت وزارة الدفاع أنه، يتم التحكم في المسيرة الانتحارية بمساعدة عسكريين اثنين. أحدهما يتحكم في الطائرة المسيرة باستخدام جهاز التحكم عن بعد ونظارات الواقع الافتراضي، والثاني يطلق ويتتبع اتجاه رحلة الطائرة المسيرة على الخريطة، ويوجه المشغل ويصحح عمله.

لانتسيت الروسية تدمر دبابتين وثلاثة مدافع ذاتية الحركة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر دبابتين و3 مدافع ذاتية الحركة للقوات الأوكرانية... فيديو
19 أبريل, 18:59 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديو
القوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... رئيس النواب الأمريكي: نتنياهو سيلقي كلمة في الكونغرس قريباأمس, 21:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала