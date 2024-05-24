https://sarabic.ae/20240524/طاقم-طائرة-مسيرة--يدمر-1000-هدف-على-جبهة-دونيتسك--1089164264.html

طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك

طاقم طائرة مسيرة يدمر 1000 هدف على جبهة دونيتسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيّرات التابعة للجيش الروسي قد أصاب 1000 هدف على جبهة جمهورية دونيتسك، منذ بداية... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T08:29+0000

2024-05-24T08:29+0000

2024-05-24T08:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

أخبار أوكرانيا

مسيرات

رصد عسكري

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وجاء في البيان أن "أثناء الهجوم على المواقع الأوكرانية تستخدم وحدات التحكم بالمسيرات التابعة لفيلق الجيش الأول التابع لقوات مجموعة "الجنوب" بنشاط، مسيرات هجومية من طراز FPV على جبهة جمهورية دونيتسك، في إطار العملية العسكرية الخاصة، حيث نجح طاقم واحد من طواقم التحكم بالمسيرات في إصابة أكثر من ألف هدف منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".ويضيف البيان أن "المسيرات هي تصميم بسيط لطائرة رياضية من دون طيار، تتكون من أربع مراوح وأربعة محركات صغيرة وبطارية ضخمة، والعنصر الرئيسي في الطائرة الانتحارية من دون طيار هو حاوية خاصة مملوءة بمتفجرات مزودة بصمام مجهز".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.عندما تلهو "لانتسيت" بـ"فخر الصناعة" الألمانية... فيديوالقوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو

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روسيا, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, مسيرات, رصد عسكري