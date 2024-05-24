https://sarabic.ae/20240524/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-ميناء-حيفا-في-إسرائيل-بالطيران-المسير-1089160713.html
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير
سبوتنيك عربي
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر اليوم الجمعة، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، عبر الطيران المسيّر. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T03:20+0000
2024-05-24T03:20+0000
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العراق
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بغداد- سبوتنيك. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، بحسب قولها.وتتبنى الفصائل المسلحة في العراق، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.
https://sarabic.ae/20240506/فصائل-عراقية-مسلحة-تستهدف-قاعدة-عسكرية-بمدينة-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1088562173.html
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العراق, أخبار العراق اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بالطيران المسير
03:20 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 04:12 GMT 24.05.2024)
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر اليوم الجمعة، استهداف ميناء حيفا في إسرائيل، عبر الطيران المسيّر.
بغداد- سبوتنيك
. وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان لها عبر تطبيق "تلغرام": "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الجمعة الموافق 24 / 5 / 2024، ميناء حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دكّ معاقل الأعداء"، بحسب قولها.
وتتبنى الفصائل المسلحة في العراق، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية
.
وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.