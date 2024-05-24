مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
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27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
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https://sarabic.ae/20240524/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعترافات-الدولية-بدولة-فلسطين-يزيد-من-عزلة-إسرائيل-1089163364.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، بأن "أهمية الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، تكمن في تأكيد الحقوق الوطنية وعدالة... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T07:25+0000
2024-05-24T07:25+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا القرار يعد انتصارا لنضال الشعب الفلسطيني، وممارسة المزيد من العزلة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي".وأوضح، بالقول: "هذه الخطوة تعني رفض كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، بدءا من الاستيلاء على الأرض ومصادرتها وبناء المستعمرات فوقها، وانتهاءً بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وأعلنت الأربعاء الماضي، كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب عربي ودولي.من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من عواقبها.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية، يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".من جانبها رحبت حركة حماس الفلسطينية، بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.ودعت الحركة دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في "التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين"، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240522/نتنياهو-اعتراف-عدد-من-الدول-الأوروبية-بالدولة-الفلسطينية-هو-مكافأة-للإرهاب-1089116440.html
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل

07:25 GMT 24.05.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHعلم فلسطين
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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حصري
صرح الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، بأن "أهمية الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، تكمن في تأكيد الحقوق الوطنية وعدالة القضية الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا القرار يعد انتصارا لنضال الشعب الفلسطيني، وممارسة المزيد من العزلة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح، بالقول: "هذه الخطوة تعني رفض كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، بدءا من الاستيلاء على الأرض ومصادرتها وبناء المستعمرات فوقها، وانتهاءً بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأعلنت الأربعاء الماضي، كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب عربي ودولي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
نتنياهو: اعتراف عدد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية هو "مكافأة للإرهاب"
22 مايو, 16:21 GMT
من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من عواقبها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية، يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".
من جانبها رحبت حركة حماس الفلسطينية، بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ودعت الحركة دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في "التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين"، بحسب قولها.
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