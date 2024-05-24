https://sarabic.ae/20240524/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاعترافات-الدولية-بدولة-فلسطين-يزيد-من-عزلة-إسرائيل-1089163364.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، بأن "أهمية الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، تكمن في تأكيد الحقوق الوطنية وعدالة... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T07:25+0000
2024-05-24T07:25+0000
2024-05-24T07:25+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
حركة حماس
العالم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_0:0:1387:781_1920x0_80_0_0_bfc872458cea52e584f940da76d69cde.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "هذا القرار يعد انتصارا لنضال الشعب الفلسطيني، وممارسة المزيد من العزلة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي".وأوضح، بالقول: "هذه الخطوة تعني رفض كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، بدءا من الاستيلاء على الأرض ومصادرتها وبناء المستعمرات فوقها، وانتهاءً بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".وأعلنت الأربعاء الماضي، كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب عربي ودولي.من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من عواقبها.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية، يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".من جانبها رحبت حركة حماس الفلسطينية، بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.ودعت الحركة دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في "التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين"، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20240522/نتنياهو-اعتراف-عدد-من-الدول-الأوروبية-بالدولة-الفلسطينية-هو-مكافأة-للإرهاب-1089116440.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/1f/1069661831_85:0:1288:902_1920x0_80_0_0_575f6259711199aa49b591cad01a7c55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": الاعترافات الدولية بدولة فلسطين يزيد من عزلة إسرائيل
حصري
صرح الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، بأن "أهمية الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية، تكمن في تأكيد الحقوق الوطنية وعدالة القضية الفلسطينية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، أن "هذا القرار يعد انتصارا لنضال الشعب الفلسطيني، وممارسة المزيد من العزلة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح، بالقول: "هذه الخطوة تعني رفض كل الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل، بدءا من الاستيلاء على الأرض ومصادرتها وبناء المستعمرات فوقها، وانتهاءً بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض للحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأعلنت الأربعاء الماضي، كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا
، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب عربي ودولي.
من جهتها قامت إسرائيل باستدعاء سفرائها في النرويج وأيرلندا، احتجاجًا على هذه الخطوة، وحذرت إسبانبا من عواقبها.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "اعتراف إيرلندا والنرويج بدولة فلسطينية، يرسل رسالة للعالم بأن الإرهاب يؤتي ثماره"، مؤكدا أن "إسرائيل
لن تتراجع ضد أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر".
من جانبها رحبت حركة حماس الفلسطينية، بإعلان كل من النرويج وأيرلندا وإسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرتها خطوة مهمة على طريق تثبيت حقها في أرضها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ودعت الحركة دول العالم إلى الاعتراف بحقوقها الوطنية المشروعة، ودعم نضال الشعب الفلسطيني في "التحرر والاستقلال، وإنهاء الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين"، بحسب قولها.