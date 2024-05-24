https://sarabic.ae/20240524/نسخة-ثانية-من-الأرض-علماء-يكتشفون-كوكبا-على-بعد-40-سنة-ضوئية-قد-يدعم-الحياة-البشرية-1089186212.html

"نسخة ثانية من الأرض".. علماء يكتشفون كوكبا على بعد 40 سنة ضوئية قد يدعم الحياة البشرية

"نسخة ثانية من الأرض".. علماء يكتشفون كوكبا على بعد 40 سنة ضوئية قد يدعم الحياة البشرية

سبوتنيك عربي

اكتشف فريقان دوليان من علماء الفلك، بما في ذلك فريق بقيادة طالب دكتوراه في كلية لندن الجامعية وجامعة إدنبرة، كوكبا يبعد عنا 40 سنة ضوئية فقط، ويتراوح حجمه بين... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T18:51+0000

2024-05-24T18:51+0000

2024-05-24T18:51+0000

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والكوكب الخارجي المكتشف حديثا، والمسمى "Gliese 12 b"، هو أصغر قليلا من كوكب الأرض، وتقدّر درجة حرارة سطحه بـ107 درجة فهرنهايت - على افتراض أنه لا يحتوي على غلاف جوي، وفقا لبيان رسمي.ويقع كوكب "Gliese 12 b" داخل المنطقة الصالحة للسكن مباشرة، وهي المسافة من النجم التي يمكن أن يوجد فيها الماء السائل على أسطح الكواكب التي تدور حولها.ويخطط علماء الفلك حاليا لتحليل كوكب "Gliese 12 b"، لتحديد ما إذا كان لديه غلاف جوي مشابه للأرض، مما قد يكشف ما إذا كان الكوكب الخارجي يمكنه الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة لتكوين الماء على سطحه، وهو مركب أساسي لدعم الحياة.وتم تصنيف "Gliese 12 b" على أنه "أقرب كوكب بحجم الأرض حتى الآن"، وهو مرشح للاستكشاف المستقبلي بواسطة تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي التابع لـ"ناسا"، والذي تبلغ تكلفته 9.5 مليار دولار.واستخدم فريق دولي من علماء الفلك القمر الصناعي "TESS" (القمر الصناعي العابر لمسح الكواكب الخارجية) التابع لـ"ناسا" لتضييق نطاق موقع كوكب "Gliese 12 b"، ليكتشفوا أن مداره أكثر إحكاما بكثير من مدار الأرض، مما يعني أنه يعبر نجمه القزم الأحمر البارد، المسمى "Gliese 12"، في كثير من الأحيان، ويكمل دورة واحدة كل 12.8 يوم.وتبلغ المسافة التي يبعدها كوكب "Gliese 12 b" عن نجمه القزم 7% فقط من المسافة بين الأرض والشمس، مما يوفر له طاقة أكبر بمقدار 1.6 مرة.ومع ذلك، تعتمد الظروف الصالحة للسكن على "Gliese 12 b" على ما إذا كان لديه نفس نوع الغلاف الجوي الموجود على الأرض، مما يجعل درجة حرارته أقرب إلى متوسط 59 درجة فهرنهايت، الموجودة على كوكب الأرض.كما أن أحد العوامل المهمة لفهم ما إذا كان الكوكب الخارجي صالحا لسكن البشر على سطحه، هو النظر إلى مستوى العواصف المنبعثة من نجمه.وعادة ما تكون النجوم القزمة الحمراء نشطة مغناطيسيا، مما يجعلها تطلق توهجات متكررة من الأشعة السينية، التي يمكن أن تدمر الغلاف الجوي، لكن لدى الفرق العلمية آمال كبيرة في ألا يكون هذا هو الحال، لأن نجم "Gliese 12" لم يُظهر أي علامات على وجود عواصف شديدة.

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