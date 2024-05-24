صور رائعة لاكتمال القمر في سماء عدد من مدن العالم

© AP Photo / Dmitri Lovetsky
النسر ذو الرأسين (شعار الدولة الروسية) على برج التلغراف في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ أثناء اكتمال القمر
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky
النسر ذو الرأسين (شعار الدولة الروسية) على برج التلغراف في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ أثناء اكتمال القمر
© AP Photo / Petros Karadjiasاكتمال القمر في السماء فوق مدينة لارنكا، قبرص
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© AP Photo / Petros Karadjias
اكتمال القمر في السماء فوق مدينة لارنكا، قبرص
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevطائرة في السماء فوق فرانكفورت أم ماين الألمانية أثناء اكتمال القمر
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© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
طائرة في السماء فوق فرانكفورت أم ماين الألمانية أثناء اكتمال القمر
© AP Photo / Petros Giannakouris
القمر مكتملا فوق معبد بوسيدون في سونيون، اليونان
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© AP Photo / Petros Giannakouris
القمر مكتملا فوق معبد بوسيدون في سونيون، اليونان
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyatالقمر في سماء الكويت
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© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat
القمر في سماء الكويت
© AP Photo / Julia Nikhinson
مقاتلات "Grumman F-14 Tomcat" في متحف "Intrepid" أثناء اكتمال القمر في نيويورك
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© AP Photo / Julia Nikhinson
مقاتلات "Grumman F-14 Tomcat" في متحف "Intrepid" أثناء اكتمال القمر في نيويورك
© AFP 2023 / Loic Venanceالقمر مكتملا في السماء فوق مدينة كان الفرنسية
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© AFP 2023 / Loic Venance
القمر مكتملا في السماء فوق مدينة كان الفرنسية