صور رائعة لاكتمال القمر في سماء عدد من مدن العالم

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محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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صور رائعة لاكتمال القمر في سماء عدد من مدن العالم
صور رائعة لاكتمال القمر في سماء عدد من مدن العالم
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا رائعة لاكتمال القمر في سماء عدد من المدن، حيث التقطت عدسات الكاميرات مشاهد مثيرة للكوكب القريب من أرضنا. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور رائعة لاكتمال القمر في سماء عدد من مدن العالم

13:46 GMT 24.05.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا رائعة لاكتمال القمر في سماء عدد من المدن، حيث التقطت عدسات الكاميرات مشاهد مثيرة للكوكب القريب من أرضنا.
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

النسر ذو الرأسين (شعار الدولة الروسية) على برج التلغراف في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ أثناء اكتمال القمر

النسر ذو الرأسين (شعار الدولة الروسية) على برج التلغراف في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ أثناء اكتمال القمر - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Dmitri Lovetsky

النسر ذو الرأسين (شعار الدولة الروسية) على برج التلغراف في متحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ أثناء اكتمال القمر

© AP Photo / Petros Karadjiasاكتمال القمر في السماء فوق مدينة لارنكا، قبرص
اكتمال القمر في السماء فوق مدينة لارنكا، قبرص - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Petros Karadjias
اكتمال القمر في السماء فوق مدينة لارنكا، قبرص
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsevطائرة في السماء فوق فرانكفورت أم ماين الألمانية أثناء اكتمال القمر
طائرة في السماء فوق فرانكفورت أم ماين الألمانية أثناء اكتمال القمر - سبوتنيك عربي
3/7
© AFP 2023 / Kirill Kudryavtsev
طائرة في السماء فوق فرانكفورت أم ماين الألمانية أثناء اكتمال القمر
© AP Photo / Petros Giannakouris

القمر مكتملا فوق معبد بوسيدون في سونيون، اليونان

القمر مكتملا فوق معبد بوسيدون في سونيون، اليونان - سبوتنيك عربي
4/7
© AP Photo / Petros Giannakouris

القمر مكتملا فوق معبد بوسيدون في سونيون، اليونان

© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyatالقمر في سماء الكويت
القمر في سماء الكويت - سبوتنيك عربي
5/7
© AFP 2023 / Yasser Al-Zayyat
القمر في سماء الكويت
© AP Photo / Julia Nikhinson

مقاتلات "Grumman F-14 Tomcat" في متحف "Intrepid" أثناء اكتمال القمر في نيويورك

مقاتلات &quot;Grumman F-14 Tomcat&quot; في متحف &quot;Intrepid&quot; أثناء اكتمال القمر في نيويورك - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julia Nikhinson

مقاتلات "Grumman F-14 Tomcat" في متحف "Intrepid" أثناء اكتمال القمر في نيويورك

© AFP 2023 / Loic Venanceالقمر مكتملا في السماء فوق مدينة كان الفرنسية
القمر مكتملا في السماء فوق مدينة كان الفرنسية - سبوتنيك عربي
7/7
© AFP 2023 / Loic Venance
القمر مكتملا في السماء فوق مدينة كان الفرنسية
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