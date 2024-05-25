"الأهلي" المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بعد هزيمة "الترجي" التونسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240525/الأهلي-المصري-يتوج-بدوري-أبطال-أفريقيا-للمرة-الـ12-بعد-هزيمة-الترجي-التونسي-1089209225.html
"الأهلي" المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بعد هزيمة "الترجي" التونسي
"الأهلي" المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بعد هزيمة "الترجي" التونسي
سبوتنيك عربي
توج النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، بدوري أبطال أفريقيا، بعد هزيمته لنادي الترجي التونسي، بهدف نظيف مقابل لا شيء، في نهائي البطولة. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T19:28+0000
2024-05-25T20:17+0000
مجتمع
نادي الأهلي
ماتش الأهلي اليوم
أخبار كرة القدم
رياضة
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/19/1089208868_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_7bf2a5ca70fe3a9e0d266f24bece5011.jpg
وتمكن مدافع النادي الأهلي، رامي ربيعة، من تسديد هدف الفوز في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول للمباراة، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.وكانت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي، أقيمت يوم السبت الماضي، في رادس بتونس، وانتهت بتعادل سلبي بين الفريقين.ويعد هذا هو الفوز الـ12 للنادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا في تاريخه الطويل.وحرص الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تهنئة النادي الأهلي المصري بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكتب عبر منصة "إكس": "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين".وتابع الرئيس المصري: "نتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/19/1089208868_133:0:1192:794_1920x0_80_0_0_53e4d2220c6d244bd497f5098c28e799.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة, منوعات
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار كرة القدم, رياضة, منوعات

"الأهلي" المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بعد هزيمة "الترجي" التونسي

19:28 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 20:17 GMT 25.05.2024)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمدافع النادي الأهلي المصري، رامي ربيعة، يتنافس على الكرة مع لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، حسام غشا، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، 25 مايو/ أيار 2024
مدافع النادي الأهلي المصري، رامي ربيعة، يتنافس على الكرة مع لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، حسام غشا، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، 25 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
مدافع النادي الأهلي المصري، رامي ربيعة، يتنافس على الكرة مع لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، حسام غشا، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، 25 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
توج النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، بدوري أبطال أفريقيا، بعد هزيمته لنادي الترجي التونسي، بهدف نظيف مقابل لا شيء، في نهائي البطولة.
وتمكن مدافع النادي الأهلي، رامي ربيعة، من تسديد هدف الفوز في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول للمباراة، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
وكانت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي، أقيمت يوم السبت الماضي، في رادس بتونس، وانتهت بتعادل سلبي بين الفريقين.
ويعد هذا هو الفوز الـ12 للنادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا في تاريخه الطويل.
وحرص الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تهنئة النادي الأهلي المصري بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكتب عبر منصة "إكس": "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين".
وتابع الرئيس المصري: "نتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود12:48 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала