"الأهلي" المصري يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 بعد هزيمة "الترجي" التونسي
19:28 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 20:17 GMT 25.05.2024)
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمدافع النادي الأهلي المصري، رامي ربيعة، يتنافس على الكرة مع لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، حسام غشا، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، 25 مايو/ أيار 2024
مدافع النادي الأهلي المصري، رامي ربيعة، يتنافس على الكرة مع لاعب خط وسط فريق الترجي التونسي، حسام غشا، خلال مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم على استاد القاهرة الدولي، 25 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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توج النادي الأهلي المصري، مساء اليوم السبت، بدوري أبطال أفريقيا، بعد هزيمته لنادي الترجي التونسي، بهدف نظيف مقابل لا شيء، في نهائي البطولة.
وتمكن مدافع النادي الأهلي، رامي ربيعة، من تسديد هدف الفوز في شباك الترجي التونسي، في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول للمباراة، والتي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.
We Are The Famous Al Ahly .. We Are The CHAMPIONS OF AFRICA 👊 pic.twitter.com/eDsk8maxmD— Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) May 25, 2024
وكانت مباراة الذهاب بين النادي الأهلي المصري ونظيره الترجي التونسي، أقيمت يوم السبت الماضي، في رادس بتونس، وانتهت بتعادل سلبي بين الفريقين.
Snippets from the 1st half 📸 pic.twitter.com/wDA9vFdZ3q— Al Ahly SC 🇬🇧 (@AlAhlyEnglish) May 25, 2024
ويعد هذا هو الفوز الـ12 للنادي الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا في تاريخه الطويل.
وحرص الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تهنئة النادي الأهلي المصري بفوزه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكتب عبر منصة "إكس": "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين".
أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير النادي الأهلي و لكل المصريين، ونتمنى مزيداً من النجاح والإنجازات في المستقبل ، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 25, 2024
وتابع الرئيس المصري: "نتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".