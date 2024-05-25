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الرئيس التونسي يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزاري محدود
الرئيس التونسي يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزاري محدود
سبوتنيك عربي
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليل السبت/الأحد، تعديلا وزاريا محدودا في الحكومة التونسية. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T22:35+0000
2024-05-25T22:35+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
قيس سعيد
وزير الداخلية
العالم العربي
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وقالت الرئاسة في بيان على موقع "إكس"، إن سعيد عين خالد النوري في منصب وزير الداخلية خلفا لكمال الفقي.كما عين الرئيس التونسي كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي، وفقا للبيان.وبحسب البيان قام الوزيران بأداء اليمين أمام الرئيس.وأضاف البيان أنه تم تعيين سفيان بن صادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
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تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, وزير الداخلية, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, قيس سعيد, وزير الداخلية, العالم العربي

الرئيس التونسي يقيل وزير الداخلية ضمن تعديل وزاري محدود

22:35 GMT 25.05.2024
© AFP 2023 / Fethi Belaidالرئيس التونسي، قيس سعيد
الرئيس التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023 / Fethi Belaid
تابعنا عبر
أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليل السبت/الأحد، تعديلا وزاريا محدودا في الحكومة التونسية.
وقالت الرئاسة في بيان على موقع "إكس"، إن سعيد عين خالد النوري في منصب وزير الداخلية خلفا لكمال الفقي.
كما عين الرئيس التونسي كمال المدوري وزيرا للشؤون الاجتماعية خلفا لمالك الزاهي، وفقا للبيان.
وبحسب البيان قام الوزيران بأداء اليمين أمام الرئيس.
وأضاف البيان أنه تم تعيين سفيان بن صادق كاتب دولة لدى وزير الداخلية مكلفا بالأمن الوطني.
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