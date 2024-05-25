https://sarabic.ae/20240525/خبير-يعدد-الأطعمة-التي-تسرع-الشيخوخة-1089194500.html

خبير يعدد الأطعمة التي تسرع الشيخوخة

خبير يعدد الأطعمة التي تسرع الشيخوخة

سبوتنيك عربي

كشف الخبير وطبيب التغذية، أندريه مارتيوشيف، أن الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على "سعرات حرارية فارغة" وفقيرة بالعناصر الغذائية يمكن أن تؤدي إلى أمراض... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T08:24+0000

2024-05-25T08:24+0000

2024-05-25T08:52+0000

مجتمع

علوم

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وأشار الخبير مارتيوشيف، خلال مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، إلى أنه "من بين العناصر الغذائية الفقيرة هي رقائق البطاطا والدوناتس والبطاطا المقلية والمشروبات الغازية"، مضيفا أنه "إذا كان الشخص يتمتع بصحة جيدة بشكل عام، ويمضغ الطعام جيدًا، وإذا كان الجهاز الهضمي يعمل بشكل جيد، فلن تتمكن أي أطعمة كاملة عالية الجودة مثل الخضروات والفواكه واللحوم أن تتسبب بالإزعاج لدى الأشخاص حتى عند تناولها بكميات كبيرة".واعتبر خبير التغذية أن "الألياف والغلوتين والوجبات السريعة لها تأثير سلبي على الجسم، خاصة إذا كانت هناك تشوهات في الجهاز الهضمي"، موضحا أن "الأمراض المرتبطة بسوء التغذية متنوعة للغاية"، مردفا، بالقول: "هناك أمراض عالمية لتسريع الشيخوخة، وذلك من خلال الضيق والالتهاب المزمن ومرض الأنسولين".وأوضح مارتيوشيف لـ"سبوتنيك"، أن "التغذية تسهم بشكل أو بآخر في تطور جميع الأمراض المزمنة تقريبًا". ووفقا له، فإن التخمير يحدث بسبب مصادر الألياف، التي تعتبر أحد مكونات "التغذية السليمة". ومع ذلك، إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الأمعاء الغليظة (متلازمة القولون العصبي، والأمراض الالتهابية)، فإن مصادر الألياف وهي الخضار الطازجة والفواكه ونخالة الحبوب والبقوليات، قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل.كما اعتبر الخبير أن الغلوتين، وهو بروتين القمح، يصعب هضمه ويدمر الغشاء المخاطي في الأمعاء، بما فيها مكونات الوجبات السريعة مثل الدهون المتحولة والنشاء والمحتوى العالي من الفركتوز والزيوت النباتية تلحق الضرر بالجهاز الهضمي، وتعطل عملية التمثيل الغذائي بسرعة، ما يسبب الإجهاد المزمن والالتهابات ونقص التغذية.وأضاف الخبير، بالقول: "يمكن أن تسبب الأطعمة الدهنية عدم الراحة عند تضرر التدفق الطبيعي للصفراء وأسوأ تأثير عليها هو زيادة الكربوهيدرات السهلة الهضم والوجبات السريعة في النظام الغذائي، فهي تسبب زيادة في مستويات الأنسولين، وتقلل من سيولة الصفراء وتقلص المرارة أيضا، حيث يزداد خطر مشاكل تدفق الصفراء مع زيادة الهرمونات الجنسية الأنثوية (الأستروجين)".

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