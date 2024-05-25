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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240525/ضابط-أوكراني-لا-يوجد-لدى-قواتنا-خيار-سوى-التراجع-بسبب-كثافة-القصف-الروسي--1089198830.html
ضابط أوكراني: لا يوجد لدى قواتنا خيار سوى التراجع بسبب كثافة القصف الروسي
ضابط أوكراني: لا يوجد لدى قواتنا خيار سوى التراجع بسبب كثافة القصف الروسي
سبوتنيك عربي
صرح يوري فيدورينكو، قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الوضع بالنسبة لقوات بلاده أصبح حرجًا، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون صد هجمات الجيش الروسي. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T12:19+0000
2024-05-25T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف في مقابلة مع صحيفة أمريكية/ متحدثا عن تقدم القوات الروسية: "لقد تقدموا خطوة بخطوة، وسيطروا على موقع تلو الآخر... حيث كانت خطوطنا محصنة بقوة، واستخدم الروس قنابل موجهة، والتي أجربتنا على التراجع".ويعتقد فيدورينكو أنه بهذا المعدل سيسيطر الجيش الروسي على المنطقة المحيطة بتشاسوف يار، في غضون أسبوعين.ووفقا له، فإن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكوي وتشاسوف يار في اتجاه كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف ما سيؤدي إليه الانقسام المتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240525/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أرخنغيلسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1089197211.html
سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

ضابط أوكراني: لا يوجد لدى قواتنا خيار سوى التراجع بسبب كثافة القصف الروسي

12:19 GMT 25.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح يوري فيدورينكو، قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الوضع بالنسبة لقوات بلاده أصبح حرجًا، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون صد هجمات الجيش الروسي.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة أمريكية/ متحدثا عن تقدم القوات الروسية: "لقد تقدموا خطوة بخطوة، وسيطروا على موقع تلو الآخر... حيث كانت خطوطنا محصنة بقوة، واستخدم الروس قنابل موجهة، والتي أجربتنا على التراجع".

وأضاف الضابط الأوكراني، أن القصف الروسي مكثف للغاية لدرجة أنه ليس أمام القوات المسلحة الأوكرانية، خيار سوى التراجع.

ويعتقد فيدورينكو أنه بهذا المعدل سيسيطر الجيش الروسي على المنطقة المحيطة بتشاسوف يار، في غضون أسبوعين.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة أرخنغيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:11 GMT

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن الوضع الصعب للتشكيلات العسكرية الأوكرانية على الجبهة.

ووفقا له، فإن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكوي وتشاسوف يار في اتجاه كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف ما سيؤدي إليه الانقسام المتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
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