https://sarabic.ae/20240525/ضابط-أوكراني-لا-يوجد-لدى-قواتنا-خيار-سوى-التراجع-بسبب-كثافة-القصف-الروسي--1089198830.html
ضابط أوكراني: لا يوجد لدى قواتنا خيار سوى التراجع بسبب كثافة القصف الروسي
ضابط أوكراني: لا يوجد لدى قواتنا خيار سوى التراجع بسبب كثافة القصف الروسي
سبوتنيك عربي
صرح يوري فيدورينكو، قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الوضع بالنسبة لقوات بلاده أصبح حرجًا، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون صد هجمات الجيش الروسي. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T12:19+0000
2024-05-25T12:19+0000
2024-05-25T12:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف في مقابلة مع صحيفة أمريكية/ متحدثا عن تقدم القوات الروسية: "لقد تقدموا خطوة بخطوة، وسيطروا على موقع تلو الآخر... حيث كانت خطوطنا محصنة بقوة، واستخدم الروس قنابل موجهة، والتي أجربتنا على التراجع".ويعتقد فيدورينكو أنه بهذا المعدل سيسيطر الجيش الروسي على المنطقة المحيطة بتشاسوف يار، في غضون أسبوعين.ووفقا له، فإن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكوي وتشاسوف يار في اتجاه كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.مصدر لـ"سبوتنيك" يكشف ما سيؤدي إليه الانقسام المتزايد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20240525/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أرخنغيلسكوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--1089197211.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
ضابط أوكراني: لا يوجد لدى قواتنا خيار سوى التراجع بسبب كثافة القصف الروسي
صرح يوري فيدورينكو، قائد كتيبة في القوات المسلحة الأوكرانية، بأن الوضع بالنسبة لقوات بلاده أصبح حرجًا، لأن الأوكرانيين لا يستطيعون صد هجمات الجيش الروسي.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة أمريكية/ متحدثا عن تقدم القوات الروسية: "لقد تقدموا خطوة بخطوة، وسيطروا على موقع تلو الآخر... حيث كانت خطوطنا محصنة بقوة، واستخدم الروس قنابل موجهة، والتي أجربتنا على التراجع".
وأضاف الضابط الأوكراني، أن القصف الروسي مكثف للغاية لدرجة أنه ليس أمام القوات المسلحة الأوكرانية، خيار سوى التراجع.
ويعتقد فيدورينكو أنه بهذا المعدل سيسيطر الجيش الروسي على المنطقة المحيطة بتشاسوف يار، في غضون أسبوعين.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، عن الوضع الصعب للتشكيلات العسكرية الأوكرانية على الجبهة.
ووفقا له، فإن النقاط الأكثر سخونة هي إيفانوفسكوي وتشاسوف يار في اتجاه كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.