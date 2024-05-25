https://sarabic.ae/20240525/قتلى-وجرحى-جراء-استهداف-الجيش-الإسرائيلي-منزلا-في-مدينة-غزة-1089189712.html

قتلى وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة

قتلى وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T02:49+0000

2024-05-25T02:49+0000

2024-05-25T02:49+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وأكدت مصادر محلية لوكالة "وفا"، انتشال قتلى ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الجيش الإسرائيلي في حي الدرج بمدينة غزة.وأشارت المصادر إلى استهداف قوات الجيش الإسرائيلي شفة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

https://sarabic.ae/20240525/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-حزب-الله-يعلن-استهداف-11-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-1089189232.html

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سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى