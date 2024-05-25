https://sarabic.ae/20240525/قتلى-وجرحى-جراء-استهداف-الجيش-الإسرائيلي-منزلا-في-مدينة-غزة-1089189712.html
قتلى وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة
قتلى وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T02:49+0000
2024-05-25T02:49+0000
2024-05-25T02:49+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089050010_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db1d816aaba85e3e7807c8dce5187ecd.jpg
وأكدت مصادر محلية لوكالة "وفا"، انتشال قتلى ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الجيش الإسرائيلي في حي الدرج بمدينة غزة.وأشارت المصادر إلى استهداف قوات الجيش الإسرائيلي شفة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240525/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-حزب-الله-يعلن-استهداف-11-موقعا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-1089189232.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/15/1089050010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e28d007ec6046b46a9eeae8f25c5f26.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, طوفان الأقصى
قتلى وجرحى جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بمقتل عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "وفا"، انتشال قتلى ومصابين من تحت أنقاض منزل
استهدفته قوات الجيش الإسرائيلي في حي الدرج بمدينة غزة.
وأشارت المصادر إلى استهداف قوات الجيش الإسرائيلي شفة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.