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https://sarabic.ae/20240525/مصرع-24-شخصا-في-حريق-بمجمع-للألعاب-في-الهند-فيديو-1089207175.html
مصرع 24 شخصا في حريق بمجمع للألعاب في الهند.. فيديو
مصرع 24 شخصا في حريق بمجمع للألعاب في الهند.. فيديو
سبوتنيك عربي
لقي 24 شخصا مصرعهم على الأقل، اليوم السبت، في حادث نشوب حريق بمجمع للألعاب الترفيهية في مدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T17:21+0000
2024-05-25T17:21+0000
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وأفاد مسؤولون بأن "24 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا لقوا مصرعهم في حريق ضخم نشب في مجمع للألعاب في مدينة راجكوت بولاية غوجارات"، وفقا لصحيفة "ذا هندو" الهندية.وقال مفوض شرطة مدينة راجكوت، راجو بهارجافا، إنه تم انتشال 20 جثة حتى الآن، في الحريق الذي وقع في مجمع الألعاب.من ناحيته، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عبر منصة "إكس": "أشعر بحزن شديد بسبب حادث الحريق في راجكوت، إن أفكاري مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ودعواتي للمصابين، وتعمل الإدارة المحلية على تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”. وذكرت صحيفة "ذا هندو" أنه تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق، وإنقاذ المحاصرين بداخل مجمع الألعاب.
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أخبار الهند اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مصرع 24 شخصا في حريق بمجمع للألعاب في الهند.. فيديو

17:21 GMT 25.05.2024
© AFP 2023 / -رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع في منشأة ترفيهية في راجكوت بولاية غوجارات الهندية، 25 مايو/ أيار 2024
رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع في منشأة ترفيهية في راجكوت بولاية غوجارات الهندية، 25 مايو/ أيار 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع في منشأة ترفيهية في راجكوت بولاية غوجارات الهندية، 25 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / -
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لقي 24 شخصا مصرعهم على الأقل، اليوم السبت، في حادث نشوب حريق بمجمع للألعاب الترفيهية في مدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.
وأفاد مسؤولون بأن "24 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا لقوا مصرعهم في حريق ضخم نشب في مجمع للألعاب في مدينة راجكوت بولاية غوجارات"، وفقا لصحيفة "ذا هندو" الهندية.
وقال مفوض شرطة مدينة راجكوت، راجو بهارجافا، إنه تم انتشال 20 جثة حتى الآن، في الحريق الذي وقع في مجمع الألعاب.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عبر منصة "إكس": "أشعر بحزن شديد بسبب حادث الحريق في راجكوت، إن أفكاري مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ودعواتي للمصابين، وتعمل الإدارة المحلية على تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”.
وذكرت صحيفة "ذا هندو" أنه تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق، وإنقاذ المحاصرين بداخل مجمع الألعاب.
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