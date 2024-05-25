مصرع 24 شخصا في حريق بمجمع للألعاب في الهند.. فيديو
© AFP 2023 / -رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع في منشأة ترفيهية في راجكوت بولاية غوجارات الهندية، 25 مايو/ أيار 2024
رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق اندلع في منشأة ترفيهية في راجكوت بولاية غوجارات الهندية، 25 مايو/ أيار 2024
© AFP 2023 / -
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لقي 24 شخصا مصرعهم على الأقل، اليوم السبت، في حادث نشوب حريق بمجمع للألعاب الترفيهية في مدينة راجكوت بولاية غوجارات غربي الهند.
وأفاد مسؤولون بأن "24 شخصا على الأقل، بينهم 12 طفلا لقوا مصرعهم في حريق ضخم نشب في مجمع للألعاب في مدينة راجكوت بولاية غوجارات"، وفقا لصحيفة "ذا هندو" الهندية.
JUST IN | 20 bodies so far retrieved in the fire in TRP Gaming Zone, said Rajkot Police Commissioner Raju Bhargav, reports @LangaMahesh pic.twitter.com/FA8VVTSELW— The Hindu (@the_hindu) May 25, 2024
وقال مفوض شرطة مدينة راجكوت، راجو بهارجافا، إنه تم انتشال 20 جثة حتى الآن، في الحريق الذي وقع في مجمع الألعاب.
Extremely distressed by the fire mishap in Rajkot. My thoughts are with all those who have lost their loved ones. Prayers for the injured. The local administration is working to provide all possible assistance to those affected.— Narendra Modi (@narendramodi) May 25, 2024
من ناحيته، قال رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عبر منصة "إكس": "أشعر بحزن شديد بسبب حادث الحريق في راجكوت، إن أفكاري مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم، ودعواتي للمصابين، وتعمل الإدارة المحلية على تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين”.
وذكرت صحيفة "ذا هندو" أنه تتواصل الجهود للسيطرة على الحريق، وإنقاذ المحاصرين بداخل مجمع الألعاب.