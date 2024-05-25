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مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في العاصمة السورية دمشق
مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في العاصمة السورية دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة غربي العاصمة السورية دمشق. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T06:41+0000
2024-05-25T06:41+0000
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ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، قوله: "استشهاد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة قرب طلعة الإسكان".وكشف مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك"، أن "الشخص المستهدف ضابط بالجيش السوري".يذكر أنه في 19 مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية، مقتل شرطي وإصابة ضابط من شرطة حمص، أثناء أدائهما مهمات تتعلق بالحفاظ على الأمن شمالي المدينة.وذكرت الوزارة، في بيان أنه "أثناء تمركز دورية من قسم شرطة حمص الخارجي على مفرق قرية تير معلة، لأداء المهمات الموكلة إليها بالحفاظ على الأمن، انفجرت عبوة ناسفة في المكان أدت إلى استشهاد الشرطي عبد العزيز الناصر، وإصابة ضابط برتبة نقيب"، مشيرة إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن الحادث".وخلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع العمليات العسكرية في فلسطين، شهدت مناطق في سوريا تصاعدا استثنائيا لعمليات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، التي تستهدف المدنيين والعسكريين والقوات الرديفة للجيش السوري.
https://sarabic.ae/20240418/مقتل-15-مقاتلا-من-لواء-القدس-في-هجوم-شنه-إرهابيو-داعش-بريف-حمص-وسط-سوريا---عاجل-1088096445.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في العاصمة السورية دمشق

06:41 GMT 25.05.2024
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أعلنت السلطات السورية، اليوم السبت، مقتل شخص إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة غربي العاصمة السورية دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، قوله: "استشهاد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة قرب طلعة الإسكان".
وكشف مصدر أمني سوري لـ"سبوتنيك"، أن "الشخص المستهدف ضابط بالجيش السوري".
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يذكر أنه في 19 مايو/ أيار الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية، مقتل شرطي وإصابة ضابط من شرطة حمص، أثناء أدائهما مهمات تتعلق بالحفاظ على الأمن شمالي المدينة.
وذكرت الوزارة، في بيان أنه "أثناء تمركز دورية من قسم شرطة حمص الخارجي على مفرق قرية تير معلة، لأداء المهمات الموكلة إليها بالحفاظ على الأمن، انفجرت عبوة ناسفة في المكان أدت إلى استشهاد الشرطي عبد العزيز الناصر، وإصابة ضابط برتبة نقيب"، مشيرة إلى أن "التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن الحادث".
وخلال الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع العمليات العسكرية في فلسطين، شهدت مناطق في سوريا تصاعدا استثنائيا لعمليات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، التي تستهدف المدنيين والعسكريين والقوات الرديفة للجيش السوري.
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