https://sarabic.ae/20240526/ألمانيا-تقترح-توسيع-تغطية-الدفاع-الجوي-لتشمل-غرب-أوكرانيا-1089219541.html

ألمانيا تقترح توسيع تغطية الدفاع الجوي لتشمل غرب أوكرانيا

ألمانيا تقترح توسيع تغطية الدفاع الجوي لتشمل غرب أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح عضو البرلمان الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، رودريش كيسويتر، اليوم الأحد، بأن تحالف الدول الغربية يمكن أن يوفر دفاعات جوية تصل عرضها... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T10:52+0000

2024-05-26T10:52+0000

2024-05-26T10:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

أخبار ألمانيا

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وجاءت تصريحات كيسويتر خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "دويه أوسنابروكر تسايتونغ" قال فيها إنه "يمكن للتحالف الغربي المؤلف من الدول الراغبة في تعزيز الدفاع الجوي في أوكرانيا توسعته بين 70 و100 كيلومتر في غرب أوكرانيا". وفي وقت سابق، اشتكى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، من أنه على الرغم من أن الدول الغربية تمتلك أكثر من مائة نظام من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، إلا أنها لا تعرب عن رغبتها في نقل عدد قليل منها على الأقل إلى كييف.وفي مقابلة أجراها مع وكالة غربية، أضاف: "لقد زودنا الشركاء بمختلف أنظمة (الدفاع الجوي) الخاصة بهم، ونحن نقدر ذلك، لكنه ببساطة ليس كافياً نظراً لحجم الحرب".وأوضح وزير الخارجية أن شركاء كييف لديهم أكثر من 100 نظام "باتريوت" في ترساناتهم، لكنهم غير مستعدين لمشاركة حتى الحد الأدنى من خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي تحتاجها أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الروسية تشن هجمات واسعة النطاق على الأهداف الاستراتيجية للبلاد، واصفًا وضع الدفاع الجوي (الدفاع الجوي) بأنه حرج.

https://sarabic.ae/20240403/وزير-الخارجية-الأوكرانية-يشكو-من-أن-الغرب-لا-يدعمنا-بأنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت--1087661103.html

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