https://sarabic.ae/20240526/ألمانيا-تقترح-توسيع-تغطية-الدفاع-الجوي-لتشمل-غرب-أوكرانيا-1089219541.html
ألمانيا تقترح توسيع تغطية الدفاع الجوي لتشمل غرب أوكرانيا
ألمانيا تقترح توسيع تغطية الدفاع الجوي لتشمل غرب أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح عضو البرلمان الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، رودريش كيسويتر، اليوم الأحد، بأن تحالف الدول الغربية يمكن أن يوفر دفاعات جوية تصل عرضها... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T10:52+0000
2024-05-26T10:52+0000
2024-05-26T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068846841_0:29:2999:1716_1920x0_80_0_0_22b7af24bdb6a5d8405bcf2346b9ebf4.jpg
وجاءت تصريحات كيسويتر خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "دويه أوسنابروكر تسايتونغ" قال فيها إنه "يمكن للتحالف الغربي المؤلف من الدول الراغبة في تعزيز الدفاع الجوي في أوكرانيا توسعته بين 70 و100 كيلومتر في غرب أوكرانيا". وفي وقت سابق، اشتكى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، من أنه على الرغم من أن الدول الغربية تمتلك أكثر من مائة نظام من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، إلا أنها لا تعرب عن رغبتها في نقل عدد قليل منها على الأقل إلى كييف.وفي مقابلة أجراها مع وكالة غربية، أضاف: "لقد زودنا الشركاء بمختلف أنظمة (الدفاع الجوي) الخاصة بهم، ونحن نقدر ذلك، لكنه ببساطة ليس كافياً نظراً لحجم الحرب".وأوضح وزير الخارجية أن شركاء كييف لديهم أكثر من 100 نظام "باتريوت" في ترساناتهم، لكنهم غير مستعدين لمشاركة حتى الحد الأدنى من خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي تحتاجها أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الروسية تشن هجمات واسعة النطاق على الأهداف الاستراتيجية للبلاد، واصفًا وضع الدفاع الجوي (الدفاع الجوي) بأنه حرج.
https://sarabic.ae/20240403/وزير-الخارجية-الأوكرانية-يشكو-من-أن-الغرب-لا-يدعمنا-بأنظمة-الدفاع-الجوي-باتريوت--1087661103.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068846841_270:0:2999:2047_1920x0_80_0_0_7ca66f7962a5ebfb303d7aa37ab6f666.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا
ألمانيا تقترح توسيع تغطية الدفاع الجوي لتشمل غرب أوكرانيا
صرح عضو البرلمان الألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، رودريش كيسويتر، اليوم الأحد، بأن تحالف الدول الغربية يمكن أن يوفر دفاعات جوية تصل عرضها إلى 100 كيلومتر، وذلك لتشمل غرب أوكرانيا.
وجاءت تصريحات كيسويتر خلال مقابلة خاصة مع صحيفة "دويه أوسنابروكر تسايتونغ" قال فيها إنه "يمكن للتحالف الغربي المؤلف من الدول الراغبة في تعزيز الدفاع الجوي في أوكرانيا توسعته بين 70 و100 كيلومتر في غرب أوكرانيا".
وأضاف كيسويتر قائلا: "سيخفف هذا العبء عن القوات المسلحة الأوكرانية في هذه المنطقة، وسيكون بمقدورها التركيز على الدفاع الجوي في شرق البلاد".
وفي وقت سابق، اشتكى وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، من أنه على الرغم من أن الدول الغربية تمتلك أكثر من مائة نظام من أنظمة صواريخ "باتريوت" المضادة للطائرات، إلا أنها لا تعرب عن رغبتها في نقل عدد قليل منها على الأقل إلى كييف.
وفي مقابلة أجراها مع وكالة غربية، أضاف: "لقد زودنا الشركاء بمختلف أنظمة (الدفاع الجوي) الخاصة بهم، ونحن نقدر ذلك، لكنه ببساطة ليس كافياً نظراً لحجم الحرب".
وأوضح وزير الخارجية أن شركاء كييف لديهم أكثر من 100 نظام "باتريوت" في ترساناتهم، لكنهم غير مستعدين لمشاركة حتى الحد الأدنى من خمسة إلى سبعة أنظمة دفاع جوي تحتاجها أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، إن القوات المسلحة الروسية تشن هجمات واسعة النطاق على الأهداف الاستراتيجية للبلاد، واصفًا وضع الدفاع الجوي (الدفاع الجوي) بأنه حرج.