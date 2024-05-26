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الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر
الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، تدمير طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة ضد السفن التي تقول إنها... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T20:10+0000
2024-05-26T20:10+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أنصار الله
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وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت في حوالي الساعة 10 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 26 مايو/ أيار، في تدمير طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران".وحسب البيان الأميركي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20240526/مسؤول-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الأسرى-المفرج-عنهم-من-قبل-صنعاء-1089229328.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله

الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر

20:10 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، تدمير طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة ضد السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها وكذا السفن الأميركية والبريطانية.
وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت في حوالي الساعة 10 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 26 مايو/ أيار، في تدمير طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران".

وأضافت: "تقرر أن الطائرات دون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية في المنطقة".

وحسب البيان الأميركي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
القوات الجنوبية تصد أعنف عملية عسكرية لـأنصار الله في الضالع - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
مسؤول في "أنصار الله" يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الأسرى المفرج عنهم من قبل صنعاء
18:45 GMT
وأعلن زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، أن قواته استهدفت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأميركا وبريطانيا في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط، متوعداً بتصعيد كبير ومؤثر في قادم الأيام.
وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
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