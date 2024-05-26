https://sarabic.ae/20240526/الجيش-الأميركي-يعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-أطلقتها-أنصار-الله-باتجاه-البحر-الأحمر-1089231048.html

الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر

الجيش الأميركي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأحد، تدمير طائرة مُسيرة تابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية في البحر الأحمر، ضمن الهجمات التي تشنها الجماعة ضد السفن التي تقول إنها... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T20:10+0000

2024-05-26T20:10+0000

2024-05-26T20:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أنصار الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/19/1080425230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92befe0ec2cfeab270eee147e3357001.jpg

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن "قوات القيادة نجحت في حوالي الساعة 10 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 26 مايو/ أيار، في تدمير طائرة مسيرة فوق البحر الأحمر، تم إطلاقها من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران".وحسب البيان الأميركي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أماناً للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية".وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمير/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20240526/مسؤول-في-أنصار-الله-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الأسرى-المفرج-عنهم-من-قبل-صنعاء-1089229328.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله