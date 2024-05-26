https://sarabic.ae/20240526/الرئاسة-الفلسطينية-استهداف-خيام-النازحين-في-رفح-مجزرة-تفوق-كل-الحدود-1089231660.html

الرئاسة الفلسطينية: استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة تفوق كل الحدود

الرئاسة الفلسطينية: استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة تفوق كل الحدود

سبوتنيك عربي

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجرزة بشعة في رفح يمثل تحديا لجميع قرارات الشرعية الدولية وفي... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T20:55+0000

2024-05-26T20:55+0000

2024-05-26T20:55+0000

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جاء ذلك تعليقا على مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح الفلسطينية، اليوم الأحد.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن أبو ردينة، قوله إن "استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في رفح بشكل متعمد، يمثل مجزرة تتخطى كل الحدود". وتابع: "هذه المجزرة تتطلب تدخلا عاجلا لوقف هذه الجرائم التي تستهدف الشعب الفلسطيني فورا"، مضيفا: "المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيس فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة في رفح".وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية إن "الاحتلال الإسرائيلي ينتهك جميع المحرمات، بينما تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه الجرائم".وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن النيران اشتعلت في خيام النازحين، مؤكدا أن "المجزرة المرتكبة تنسف كل ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة في رفح".أما الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد قال إن "المنطقة التي استهدفها الاحتلال في رفح الفلسطينية منطقة إنسانية وسبق أن أجبر الفلسطينيين على النزوح إليها".وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بإطلاق 10 صواريخ من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على مدن وسط إسرائيل خاصة تل أبيب.وأمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أول أمس الجمعة، إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة، وخلفت نحو 36 ألف قتيل ونحو 80 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240526/عشرات-القتلى-والجرحى-إثر-قصف-إسرائيلي-استهدف-مخيما-للنازحين-شمال-غربي-رفح-1089230520.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة