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https://sarabic.ae/20240526/السعودية-تعين-سفيرا-لها-في-سوريا-لأول-مرة-منذ-العام-2012-1089222086.html
السعودية تعين سفيرا لها في سوريا لأول مرة منذ العام 2012
السعودية تعين سفيرا لها في سوريا لأول مرة منذ العام 2012
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل، سفيرا للرياض في سوريا. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T12:34+0000
2024-05-26T12:52+0000
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ووجه المجفل الشكر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية.كما أعرب الدكتور المجفل عن "بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيا الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة مصالح المملكة، وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وبذلك، يصبح الدكتور فيصل بن سعود المجفل، أول سفير سعودي معتمد لدى سوريا، منذ أن أعادت الرياض فتح سفارتها هناك، بعد إغلاقها في 2012.يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السفير السوري المعين لدى المملكة العربية السعودية، قدم أوراق اعتماده في مقر الوزارة.وذكرت "الخارجية السعودية"، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "نيابة عن وزير الخارجية السعودي، تسلم وكيل الوزارة لشؤون المراسم، عبد المجيد السماري نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية المعين لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان".وكانت وزارتا الخارجية السورية والسعودية أعلنتا في مايو/ أيار الماضي، استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية في كلا البلدين، وذلك عملا بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو 2023 أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

السعودية تعين سفيرا لها في سوريا لأول مرة منذ العام 2012

12:34 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 12:52 GMT 26.05.2024)
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEبرج "المملكة" في العاصمة السعودية الرياض
برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تابعنا عبر
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تعيين الدكتور فيصل بن سعود المجفل، سفيرا للرياض في سوريا.
ووجه المجفل الشكر للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية العربية السورية.
كما أعرب الدكتور المجفل عن "بالغ اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، داعيا الله تعالى أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، في خدمة مصالح المملكة، وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وبذلك، يصبح الدكتور فيصل بن سعود المجفل، أول سفير سعودي معتمد لدى سوريا، منذ أن أعادت الرياض فتح سفارتها هناك، بعد إغلاقها في 2012.
يشار إلى أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السفير السوري المعين لدى المملكة العربية السعودية، قدم أوراق اعتماده في مقر الوزارة.
وذكرت "الخارجية السعودية"، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "نيابة عن وزير الخارجية السعودي، تسلم وكيل الوزارة لشؤون المراسم، عبد المجيد السماري نسخة من أوراق اعتماد سفير الجمهورية العربية السورية المعين لدى المملكة الدكتور محمد أيمن سوسان".
وكانت وزارتا الخارجية السورية والسعودية أعلنتا في مايو/ أيار الماضي، استئناف عمل بعثتيهما الدبلوماسية في كلا البلدين، وذلك عملا بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.
يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في 7 مايو 2023 أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
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