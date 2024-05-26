https://sarabic.ae/20240526/الموت-يفجع-الأمين-العام-لـحزب-الله-حسن-نصر-الله-1089216843.html
الموت يفجع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
الموت يفجع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
فجع الموت الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوفاة والدته. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T08:28+0000
2024-05-26T08:28+0000
2024-05-26T08:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104396/33/1043963360_0:15:1500:859_1920x0_80_0_0_e153d87157abb069a371966d05006e3d.jpg
وجاء في بيان للحزب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة أم حسن، والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".وسيتم دفن جثمان الراحلة في جبانة روضة الشهيدين، اليوم الأحد، وسيتم تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في روضة الشهيدين في بلدية الغبيري، وفقا لقناة "المنار".وأشار "حزب الله" في بيان له أنه سيتقبل التعازي برحيل والدة حسن نصر الله في مجمع سيد الشهداء، غدا الاثنين، من الساعة 16:00 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وبعد غد الثلاثاء من الساعة 16.00 حتى 18.30، ويختتم تقبل التعازي مع حلول ذلك الموعد، بكلمة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.وبعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، رسالة تعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، معزيا بوفاة والدته، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".وقال هنية في رسالته: "تلقينا ببالغ الحزن مع التسليم والرضا التأمين بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة والدتكم السيدة الكريمة: أم حسن نصر الله، زوجة السيد الفاضل عبد الكريم نصر الله، رحمها الله وشملها بعفوه ومغفرته".
https://sarabic.ae/20240114/حسن-نصر-الله-العدوان-الأخير-على-اليمن-يمثل-حماقة-أمريكية-بريطانية-1084979999.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104396/33/1043963360_133:0:1466:1000_1920x0_80_0_0_0ae7149fb5e032e967b5912baa877f7e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الموت يفجع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
08:28 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 08:38 GMT 26.05.2024)
فجع الموت الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوفاة والدته.
وجاء في بيان للحزب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة أم حسن، والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".
وسيتم دفن جثمان الراحلة في جبانة روضة الشهيدين، اليوم الأحد، وسيتم تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في روضة الشهيدين في بلدية الغبيري، وفقا لقناة
"المنار".
وأشار "حزب الله" في بيان له أنه سيتقبل التعازي برحيل والدة حسن نصر الله في مجمع سيد الشهداء، غدا الاثنين، من الساعة 16:00 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وبعد غد الثلاثاء من الساعة 16.00 حتى 18.30، ويختتم تقبل التعازي مع حلول ذلك الموعد، بكلمة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
وبعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، رسالة تعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، معزيا بوفاة والدته، بحسب "المركز
الفلسطيني للإعلام".
وقال هنية في رسالته: "تلقينا ببالغ الحزن مع التسليم والرضا التأمين بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة والدتكم السيدة الكريمة: أم حسن نصر الله، زوجة السيد الفاضل عبد الكريم نصر الله، رحمها الله وشملها بعفوه ومغفرته".