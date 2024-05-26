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الموت يفجع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
الموت يفجع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله
سبوتنيك عربي
فجع الموت الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوفاة والدته. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T08:28+0000
2024-05-26T08:38+0000
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وجاء في بيان للحزب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة أم حسن، والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".وسيتم دفن جثمان الراحلة في جبانة روضة الشهيدين، اليوم الأحد، وسيتم تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في روضة الشهيدين في بلدية الغبيري، وفقا لقناة "المنار".وأشار "حزب الله" في بيان له أنه سيتقبل التعازي برحيل والدة حسن نصر الله في مجمع سيد الشهداء، غدا الاثنين، من الساعة 16:00 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وبعد غد الثلاثاء من الساعة 16.00 حتى 18.30، ويختتم تقبل التعازي مع حلول ذلك الموعد، بكلمة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.وبعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، رسالة تعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، معزيا بوفاة والدته، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".وقال هنية في رسالته: "تلقينا ببالغ الحزن مع التسليم والرضا التأمين بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة والدتكم السيدة الكريمة: أم حسن نصر الله، زوجة السيد الفاضل عبد الكريم نصر الله، رحمها الله وشملها بعفوه ومغفرته".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الموت يفجع الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله

08:28 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 08:38 GMT 26.05.2024)
© AFP 2023 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
فجع الموت الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، بوفاة والدته.
وجاء في بيان للحزب: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الحاجة أم حسن، والدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله".
وسيتم دفن جثمان الراحلة في جبانة روضة الشهيدين، اليوم الأحد، وسيتم تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في روضة الشهيدين في بلدية الغبيري، وفقا لقناة "المنار".
وأشار "حزب الله" في بيان له أنه سيتقبل التعازي برحيل والدة حسن نصر الله في مجمع سيد الشهداء، غدا الاثنين، من الساعة 16:00 حتى الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، وبعد غد الثلاثاء من الساعة 16.00 حتى 18.30، ويختتم تقبل التعازي مع حلول ذلك الموعد، بكلمة للأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله.
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2024
حسن نصر الله: العدوان الأخير على اليمن يمثل حماقة أمريكية بريطانية
14 يناير, 14:56 GMT
وبعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، رسالة تعزية إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، معزيا بوفاة والدته، بحسب "المركز الفلسطيني للإعلام".
وقال هنية في رسالته: "تلقينا ببالغ الحزن مع التسليم والرضا التأمين بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة والدتكم السيدة الكريمة: أم حسن نصر الله، زوجة السيد الفاضل عبد الكريم نصر الله، رحمها الله وشملها بعفوه ومغفرته".
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