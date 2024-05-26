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قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها وتشتبك مع الفصائل الفلسطينية.. فيديو
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها وتشتبك مع الفصائل الفلسطينية.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T03:11+0000
2024-05-26T03:11+0000
جنين
معركة جنين
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
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وأوضحت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن عددا من المركبات برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.ولفتت إلى أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية في شارع السكة بالمدينة.يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبو عبيدة، أن مقاتلي الحركة نفذوا عملية ضد قوة إسرائيلية بمخيم جباليا شمال غزة، وأوقعوا أفرادها بين "قتيل وجريح وأسير".وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20240525/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-في-جباليا-شمالي-غزة-وقتل-وأسر-أفرادها-وإسرائيل-تعلق-فيديو-1089210802.html
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جنين, معركة جنين, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
جنين, معركة جنين, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين ومخيمها وتشتبك مع الفصائل الفلسطينية.. فيديو

03:11 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / Zain Jaafarمركبة مدرعة تابعة للقوات الإسرائيلية تسير خلف جرافة على طريق رئيسي في جنين خلال غارة مستمرة على مدينة الضفة الغربية المحتلةЛ في 22 مايو 2024.
مركبة مدرعة تابعة للقوات الإسرائيلية تسير خلف جرافة على طريق رئيسي في جنين خلال غارة مستمرة على مدينة الضفة الغربية المحتلةЛ في 22 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / Zain Jaafar
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة ومخيم جنين.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن عددا من المركبات برفقة جرافة عسكرية اقتحمت المدينة من شارع الناصرة ومن شارع جنين نابلس، واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات السكنية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز باتجاههم.

ولفتت إلى أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تدمير وتخريب في البنية التحتية في شارع السكة بالمدينة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الناطق باسم "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أبو عبيدة، أن مقاتلي الحركة نفذوا عملية ضد قوة إسرائيلية بمخيم جباليا شمال غزة، وأوقعوا أفرادها بين "قتيل وجريح وأسير".
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
كتائب القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية في جباليا شمالي غزة وقتل وأسر أفرادها وإسرائيل تعلق.. فيديو
أمس, 22:19 GMT
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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