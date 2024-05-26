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مروحية رئيس وزراء أرمينيا تتعرض لموقف خطير في الجو... فيديو
مروحية رئيس وزراء أرمينيا تتعرض لموقف خطير في الجو... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرضت المروحية التي تقل رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في رحلة داخلية لموقف خطير في الجو، مما اضطرها للقيام بهبوط طارئ. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T07:18+0000
2024-05-26T07:18+0000
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ونشر باشينيان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، أمس السبت، قائلا: "كل شيء بخير.. بسبب سوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في مدينة فانادزور".وتابع رئيس الوزراء الأرميني: "الآن سنواصل رحلتنا بالسيارة.. يومكم سعيد".يأتي ذلك بعد نحو أسبوع على حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تعرض لموقف مشابه ولكنه انتهى بوفاته إلى جانب عدد من المسؤولين على متنها.
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أرمينيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

مروحية رئيس وزراء أرمينيا تتعرض لموقف خطير في الجو... فيديو

07:18 GMT 26.05.2024
© Sputnik . Alexander Astafiev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021
رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين يلتقي مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في جلسة للمجلس الحكومي الدولي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في قازان، روسيا 29 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© Sputnik . Alexander Astafiev
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تابعنا عبر
تعرضت المروحية التي تقل رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في رحلة داخلية لموقف خطير في الجو، مما اضطرها للقيام بهبوط طارئ.
ونشر باشينيان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، أمس السبت، قائلا: "كل شيء بخير.. بسبب سوء الأحوال الجوية قامت مروحيتنا بهبوط غير متوقع في مدينة فانادزور".
وتابع رئيس الوزراء الأرميني: "الآن سنواصل رحلتنا بالسيارة.. يومكم سعيد".
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع على حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي تعرض لموقف مشابه ولكنه انتهى بوفاته إلى جانب عدد من المسؤولين على متنها.
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