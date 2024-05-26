https://sarabic.ae/20240526/مسؤول-روسي-الضربات-الأوكرانية-على-روسيا-يتم-تنسيقها-بواسطة-مسيرات-تابعة-للناتو-1089216112.html

مسؤول روسي: الضربات الأوكرانية على روسيا يتم تنسيقها بواسطة مسيرات تابعة للناتو

مسؤول روسي: الضربات الأوكرانية على روسيا يتم تنسيقها بواسطة مسيرات تابعة للناتو

سبوتنيك عربي

صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن الهجمات على الأراضي الروسية، بما فيها شبه جزيرة القرم وإقليم... 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T07:44+0000

2024-05-26T07:44+0000

2024-05-26T07:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الناتو

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وأشار روغوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" إلى أن "تحليق طائرات استطلاع الناتو تأتي وراءه الهجمات والضربات على الأراضي الروسية المختلفة"، وحمّل روغوف الناتو مسؤولية تهيئة الأساس لمزيد من الهجمات الإرهابية على شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار.ووفقا له، فإن طائرات الاستطلاع الرادارية طويلة المدى التابعة لحلف شمال الأطلسي تتواجد رسميًا في السماء فوق المياه المحايدة، لكنها في الوقت نفسه تقترب قدر الإمكان من الحدود الروسية وتنفذ مهام عسكرية ضد روسيا، وتتمركز هذه الطائرات في قاعدة جوية في إيطاليا. وخلص روغوف بالقول إنه "من أجل حماية سيادة وأمن الحدود الجنوبية لبلادنا، يجب أن تصبح هذه الطائرات المسيرة أهدافًا مشروعة للتدمير".

https://sarabic.ae/20240520/محلل-سياسي-إرسال-الناتو-مدربين-عسكريين-إلى-أوكراينا-يجر-الغرب-إلى-حرب-مع-روسيا-1089021610.html

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روسيا, الناتو