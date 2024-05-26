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https://sarabic.ae/20240526/نائب-رئيس-البرلمان-البحريني-يؤكد-أن-علاقات-بلاده-مع-إيران-ستستأنف-قريبا-1089217203.html
نائب رئيس البرلمان البحريني يؤكد أن علاقات بلاده مع إيران ستستأنف قريبا
نائب رئيس البرلمان البحريني يؤكد أن علاقات بلاده مع إيران ستستأنف قريبا
سبوتنيك عربي
كشف نائب رئيس البرلمان البحريني، عبد النبي سليمان، أن علاقات بلاده مع إيران سيتم استئنافها قريبا. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T08:41+0000
2024-05-26T08:41+0000
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وقال في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، إن "إعادة العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين أمر مهم، لأن إيران دولة جارة، والبحرين تدعم أواصر الاستقرار بينها وبين دول المنطقة كافة".وأضاف أن "التوجه نحو استئناف العلاقات بين البلدين لقي صدى إيجابيا كبيرا لدى الحكومة والشعب البحريني، والبرلمان البحريني أصدر بيانا رحب فيه بهذه الخطوة".وتابع: "نحن أقرب دولة لإيران بالنسبة لدول الخليج، وأيضاً هناك جالية إيرانية تعيش في البحرين والعكس أيضا، كما أن التبادل التجاري بين البلدين يمتد لعقود طويلة".ولفت إلى أن "الأمر سيتحقق بدعم روسي متوقع، ليلعب دور الوسيط بين البحرين وإيران، لأن موسكو لها مصلحة مباشرة بالاستقرار في المنطقة، وهي تتمتع بعلاقة قوية مع دول الخليج وبإمكانها تقديم الكثير لبناء الجسور"، وفق قوله.وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إن البحرين تؤيد تطبيع العلاقات مع إيران.وقال: "كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد مشاكل تقريبا، ولا يوجد سبب لتأخير تطبيع العلاقات مع إيران".وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
https://sarabic.ae/20230906/البحرين-تدعو-إيران-لعدم-الانجرار-وراء-مغالطات-تسيء-للعلاقات-1080745883.html
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البحرين, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
البحرين, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

نائب رئيس البرلمان البحريني يؤكد أن علاقات بلاده مع إيران ستستأنف قريبا

08:41 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANIالبحرين المنامة
البحرين المنامة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
البحرين المنامة
© AFP 2023 / MARWAN NAAMANI
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كشف نائب رئيس البرلمان البحريني، عبد النبي سليمان، أن علاقات بلاده مع إيران سيتم استئنافها قريبا.
وقال في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، إن "إعادة العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين أمر مهم، لأن إيران دولة جارة، والبحرين تدعم أواصر الاستقرار بينها وبين دول المنطقة كافة".
وأضاف أن "التوجه نحو استئناف العلاقات بين البلدين لقي صدى إيجابيا كبيرا لدى الحكومة والشعب البحريني، والبرلمان البحريني أصدر بيانا رحب فيه بهذه الخطوة".
وتابع: "نحن أقرب دولة لإيران بالنسبة لدول الخليج، وأيضاً هناك جالية إيرانية تعيش في البحرين والعكس أيضا، كما أن التبادل التجاري بين البلدين يمتد لعقود طويلة".

وأكد نائب رئيس البرلمان البحريني، عبد النبي سليمان، في تصريحاته، أن "استئناف العلاقات بين المنامة وطهران "مشروطة باحترام حسن الجوار".

وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2023
البحرين تدعو إيران لعدم الانجرار وراء "مغالطات تسيء للعلاقات"
6 سبتمبر 2023, 06:26 GMT
ولفت إلى أن "الأمر سيتحقق بدعم روسي متوقع، ليلعب دور الوسيط بين البحرين وإيران، لأن موسكو لها مصلحة مباشرة بالاستقرار في المنطقة، وهي تتمتع بعلاقة قوية مع دول الخليج وبإمكانها تقديم الكثير لبناء الجسور"، وفق قوله.
وكان العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قال خلال لقاء مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إن البحرين تؤيد تطبيع العلاقات مع إيران.
وقال: "كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا توجد مشاكل تقريبا، ولا يوجد سبب لتأخير تطبيع العلاقات مع إيران".
وأعلنت البحرين في عام 2016، قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، اعتراضا على اقتحام متظاهرين إيرانيين لمبنى السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد، للاحتجاج على إعدام السعودية لنمر باقر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.
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