https://sarabic.ae/20240527/إعلام-عبري-يعلن-عن-وقوع-حادث-غير-عادي-بين-جنود-مصريين-وإسرائيليين-عند-رفح-1089247559.html
إعلام إسرائيلي يعلن عن وقوع "حادث غير عادي" بين جنود مصريين وإسرائيليين عند رفح
إعلام إسرائيلي يعلن عن وقوع "حادث غير عادي" بين جنود مصريين وإسرائيليين عند رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع ما وصفته بـ"حادث غير عادي" بين جنود مصريين وإسرائيليين في رفح 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T11:51+0000
2024-05-27T11:51+0000
2024-05-27T12:23+0000
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وبحسب ما ورد في "قناتي 13 و14" وموقع "سروجيم" الإسرائيلي، فقد وقع تبادل إطلاق النيران بين الجانبين، فيما أفادت بأن الرقابة العسكرية حذفت الأخبار عن الحادثة في وقت لاحق.وتجري إسرائيل حاليا تحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث.تأتي الأنباء وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض مصري وإقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حذر خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من العواقب الخطرة لأي عملية عسكرية تنفذها إسرائيل في رفح جنوبي غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.وسبق لمصر أن حذرت إسرائيل مرات عديدة من خطورة إقدامها على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية، بسبب استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الستة أشهر الماضية، وأكدت أن عواقب ذلك ستكون "وخيمة".وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، خلال الأيام الماضية، نقلت عن مسؤولين مصريين تحذيرهم من أن القاهرة ستعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، جرّاء تحرك إسرائيل عسكريا في مدينة رفح الواقعة على حدود القطاع الجنوبية مع مصر، أو إذا ما اضطر فلسطينيون إلى عبور الحدود نحو شبه جزيرة سيناء. إلا أن وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أكد التزام بلاده باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشددًا على أن القاهرة ظلت تتعامل بفاعلية مع هذه الاتفاقية، وأضاف أن الاتفاقية كانت سارية على مدار الـ40 عاما السابقة "وسوف نستمر في هذا الأمر، في هذه الحقبة، وأي تعليقات نطق بها بعض الأفراد بشأن هذا الأمر، ربما تكون قد شوهت"، بحسب تعبيره.
https://sarabic.ae/20240526/مصر-تحركات-واتصالات-مكثفة-للضغط-على-إسرائيل-لنفاذ-أكبر-قدر-من-المساعدات-الإنسانية-لقطاع-غزة-1089223591.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي
إعلام إسرائيلي يعلن عن وقوع "حادث غير عادي" بين جنود مصريين وإسرائيليين عند رفح
11:51 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 12:23 GMT 27.05.2024)
حصري
أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع ما وصفته بـ"حادث غير عادي" بين جنود مصريين وإسرائيليين في رفح
وبحسب ما ورد في "قناتي 13 و14" وموقع
"سروجيم" الإسرائيلي، فقد وقع تبادل إطلاق النيران بين الجانبين، فيما أفادت بأن الرقابة العسكرية حذفت
الأخبار عن الحادثة في وقت لاحق.
وتجري إسرائيل حاليا تحقيقات لمعرفة تفاصيل الحادث.
تأتي الأنباء وسط تسارع وتيرة التصعيد الميداني في مدينة رفح في قطاع غزة المحاذية للحدود المصرية، مع إصرار إسرائيل على تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في المدينة التي تضم 1.5 مليون فلسطيني، ووسط رفض مصري وإقليمي ودولي لتلك الخطوة، التي يُخشى أن تؤدي إلى وقوع خسائر بشرية هائلة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حذر خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من العواقب الخطرة لأي عملية عسكرية تنفذها إسرائيل في رفح جنوبي غزة، وأكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وسبق لمصر أن حذرت إسرائيل مرات عديدة من خطورة إقدامها على تنفيذ عملية عسكرية برية في مدينة رفح، المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، معظمهم نزحوا إلى المدينة الملاصقة للحدود المصرية، بسبب استمرار الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لجميع مناطق القطاع على مدى الستة أشهر الماضية، وأكدت أن عواقب ذلك ستكون "وخيمة".
وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، خلال الأيام الماضية، نقلت عن مسؤولين مصريين تحذيرهم من أن القاهرة ستعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل
، جرّاء تحرك إسرائيل عسكريا في مدينة رفح الواقعة على حدود القطاع الجنوبية مع مصر، أو إذا ما اضطر فلسطينيون إلى عبور الحدود نحو شبه جزيرة سيناء.
إلا أن وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، أكد التزام بلاده باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشددًا على أن القاهرة ظلت تتعامل بفاعلية مع هذه الاتفاقية، وأضاف أن الاتفاقية كانت سارية على مدار الـ40 عاما السابقة
"وسوف نستمر في هذا الأمر، في هذه الحقبة، وأي تعليقات نطق بها بعض الأفراد بشأن هذا الأمر، ربما تكون قد شوهت"، بحسب تعبيره.