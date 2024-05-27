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أمساليوم
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240527/إعلام-يكشف-عن-صراع-بين-بلينكن-والبيت-الأبيض-1089233843.html
إعلام يكشف عن صراع بين بلينكن والبيت الأبيض
إعلام يكشف عن صراع بين بلينكن والبيت الأبيض
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الأحد، عن جدال حاصل بين المسؤولين داخل أروقة البيت الأبيض، وذلك بسبب خشية أحد الأطراف من تصعيد الصراع مع روسيا. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T05:00+0000
2024-05-27T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية تصريحات المحلل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، مالكولم ديفيس، الذي قال إن هناك جدال كبير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشاري البيت الأبيض الذين يخشون تصعيد الصراع مع روسيا.وأضاف ديفيس أن هناك مجموعة داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق إزاء احتمال تصعيد الصراع مع روسيا، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول التحدث علنا ضد هذه المخاوف، لكن مع ذلك، فإن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان متحفظ مثل الرئيس بايدن.وبحسب ديفيس، فإن الصراع الداخلي في واشنطن هو الذي لا يسمح لكييف بالحصول على إذن لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتقاسمان مسؤولية خاصة تجاه الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحتاجان إلى العودة إلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في العلاقات الدولية.وقال أنطونوف في معرض تعليقه على تقرير نشره الجيش الأمريكي وصف فيه روسيا بأنها "عدو" للولايات المتحدة، إن "البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) كان ينبغي عليه أن يتذكر أساسيات السياسة الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي".
https://sarabic.ae/20240227/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-والولايات-المتحدة-تتحملان-مسؤولية-الاستقرار-الاستراتيجي-العالمي-1086468020.html
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العالم
العالم

إعلام يكشف عن صراع بين بلينكن والبيت الأبيض

05:00 GMT 27.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم أمس الأحد، عن جدال حاصل بين المسؤولين داخل أروقة البيت الأبيض، وذلك بسبب خشية أحد الأطراف من تصعيد الصراع مع روسيا.
ونقلت وكالة "سي إن إن" الأمريكية تصريحات المحلل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، مالكولم ديفيس، الذي قال إن هناك جدال كبير بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشاري البيت الأبيض الذين يخشون تصعيد الصراع مع روسيا.
وأضاف ديفيس أن هناك مجموعة داخل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشعر بالقلق إزاء احتمال تصعيد الصراع مع روسيا، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يحاول التحدث علنا ضد هذه المخاوف، لكن مع ذلك، فإن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان متحفظ مثل الرئيس بايدن.
وبحسب ديفيس، فإن الصراع الداخلي في واشنطن هو الذي لا يسمح لكييف بالحصول على إذن لضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية الاستقرار الاستراتيجي العالمي
27 فبراير, 21:58 GMT
وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، أن روسيا والولايات المتحدة تتقاسمان مسؤولية خاصة تجاه الاستقرار الاستراتيجي العالمي وتحتاجان إلى العودة إلى مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في العلاقات الدولية.
وقال أنطونوف في معرض تعليقه على تقرير نشره الجيش الأمريكي وصف فيه روسيا بأنها "عدو" للولايات المتحدة، إن "البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) كان ينبغي عليه أن يتذكر أساسيات السياسة الدولية، نظراً للمسؤولية الخاصة التي تتحملها روسيا والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار الاستراتيجي".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازر06:06 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفيأمس, 11:58 GMT
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