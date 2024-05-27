https://sarabic.ae/20240527/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-إنيرغودار-في-زابوروجيه-بقصف-عشوائي-1089254531.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة إنيرغودار في زابوروجيه بقصف عشوائي
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة إنيرغودار في زابوروجيه بقصف عشوائي
سبوتنيك عربي
أفادت إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الاثنين، بأن المدينة تتعرض لقصف عشوائي من قبل القوات الأوكرانية. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T14:30+0000
2024-05-27T14:30+0000
2024-05-27T14:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وذكرت الإدارة في بيان على قناة "تلغرام": "انتبهوا! هناك قصف مدفعي عشوائي، لا تخرجوا إلى الشارع".وصرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا، اليوم الاثنين، بأن شخصين من العاملين في نظام التدفئة وإمدادات المياه في إنرغودار أصيبا بجروح بسبب القصف الأوكراني.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار.وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أوريول".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240527/القوات-الروسية-تسيطر-على-قرية-نتيلوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1089241602.html
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روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة إنيرغودار في زابوروجيه بقصف عشوائي
أفادت إدارة مدينة إنيرغودار في مقاطعة زابوروجيه، اليوم الاثنين، بأن المدينة تتعرض لقصف عشوائي من قبل القوات الأوكرانية.
وذكرت الإدارة في بيان على قناة "تلغرام": "انتبهوا! هناك قصف مدفعي عشوائي، لا تخرجوا إلى الشارع".
وصرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه للطاقة النووية يفغينيا ياشينا، اليوم الاثنين، بأن شخصين من العاملين في نظام التدفئة وإمدادات المياه في إنرغودار أصيبا بجروح بسبب القصف الأوكراني.
وقالت ياشينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أصيب اثنان من موظفي شركة التدفئة والمياه نتيجة القصف".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي بريانسك وبيلغورود وأوريول وإقليم كراسنودار.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأخرى فوق مقاطعة بيلغورود، وتم إسقاط أربع طائرات مسيرة فوق إقليم كراسنودار، وتم تدمير واعتراض ست طائرات مسيرة فوق أوريول".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.