https://sarabic.ae/20240527/الكرملين-الناتو-في-مواجهة-مباشرة-مع-روسيا-الاتحادية--1089248934.html
الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية
الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" منخرط في مواجهة مباشرة مع روسيا، وروسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T12:33+0000
2024-05-27T12:33+0000
2024-05-27T12:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال بيسكوف في مقابلة مع “إزفستيا” تعليقا على هذه التصريحات: "حلف شمال الأطلسي متورط بشكل مباشر في هذا الصراع، لكن جيشنا يعرف أيضا ما يجب فعله، حيث يواصل الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة لوقف كل التهديدات".واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تجاوز صلاحياته عندما تحدث علناً عن دعم ما أسماه "حق أوكرانيا" في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية.وفي وقت سابق، قال ستولتنبرغ إن "أوكرانيا لها الحق"، بما في ذلك مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية"، وأضاف أن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المقابلة على الضربات، "أعتقد أن الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240527/لافروف-ستولتنبرغ-تجاوز-صلاحياته-كأمين-عام-لحلف-الناتو--1089248774.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية
12:33 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.05.2024)
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" منخرط في مواجهة مباشرة مع روسيا، وروسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة لوقف كل التهديدات.
وقال بيسكوف في مقابلة مع “إزفستيا” تعليقا على هذه التصريحات: "حلف شمال الأطلسي متورط بشكل مباشر في هذا الصراع، لكن جيشنا يعرف أيضا ما يجب فعله، حيث يواصل الجيش الروسي عملية عسكرية خاصة لوقف كل التهديدات".
وعندما سُئل عن كيفية فهم روسيا لكلمات ستولتنبرغ، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن "هذا لا يمكن أن يكون رأيه الشخصي"، لأنه مسؤول يشغل منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي.
واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، تجاوز صلاحياته عندما تحدث علناً عن دعم ما أسماه "حق أوكرانيا" في ضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية.
وقال لافروف في مقطع فيديو له نشر على موقع "تلغرام": "أشك في أن الأمين العام يستطيع تحمل مثل هذه المسؤولية، والتحدث باسم أعضاء الحلف؛ وأعني، عندما يتم مناقشة الموضوع بالنسبة لهم داخل الناتو، وليس على مستوى الأمانة العامة والأمين العام، ولكن داخل الحلف، حيث الدول الأعضاء، وهو ينفذ إرادتها. أعتقد أنه تجاوز صلاحياته".
وفي وقت سابق، قال ستولتنبرغ إن "أوكرانيا لها الحق"
، بما في ذلك مهاجمة "أهداف عسكرية على الأراضي الروسية"، وأضاف أن "بعض الحلفاء" رفعوا القيود المقابلة على الضربات، "أعتقد أن الوقت قد حان لرفع القيود الأخرى".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.