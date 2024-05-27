بوتين يصل إلى "القصر الأخضر" لبدء محادثات مع رئيس أوزبكستان
08:32 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 08:43 GMT 27.05.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصل إلى القصر الرئاسي في اوزباكستان، لإجراء محادثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف
© Sputnik . Sergey Bobylev/
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إلى القصر الرئاسي الريفي "كوكساروي" (القصر الأخضر) في ضواحي طشقند، حيث ستجري محادثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف.
ويجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زيارة دولة إلى أوزبكستان، حيث من المقرر أن تعقد محادثات ثنائية رفيعة المستوى يوم الاثنين، ومن المقرر أن يعقد رؤساء البلدين محادثات بصيغة ضيقة ثم عقد محادثات بصيغة واسعة.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل إلى القصر الرئاسي في طشقند حيث سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الأوزبكي شوكت ميرضاييف https://t.co/GPZryfcGEa pic.twitter.com/LBINLQ69uf— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 27, 2024
وتجري المحادثات في قصر "كوكساروي" (القصر الأخضر باللغة الأوزبكية)، المقر الريفي الحديث لرئيس أوزبكستان، حيث يستقبل رؤساء الدول الأخرى وكبار الضيوف، وهو عبارة عن مجمع ضخم مجهز بمنازل لرؤساء الدول وقاعات مؤتمرات وغيرها.
ويعتزم بوتين وميرضيايف، خلال المحادثات، مناقشة الوضع وآفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية.
وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك الزعماء في الاجتماع الأول للمجلس الإقليمي لروسيا وأوزبكستان.
وأفادت الخدمة الصحفية في الكرملين، بأن الجانبين يخططان للتوقيع على "حزمة قوية من الوثائق الثنائية".
الجدير بالذكر أن موسكو وطشقند لديهما علاقات وطيدة في العديد من المجالات، على رأسها التجارة والطاقة والتعاون الصناعي والتعاون العسكري التقني والتبادل الثقافي والإنساني ومجالات أخرى.