https://sarabic.ae/20240527/دراسة-تثبت-لأول-مرة-أدوية-ضغط-الدم-تصبح-فعالة-عند-المزامنة-مع-الساعة-البيولوجية-1089237006.html

دراسة تثبت لأول مرة: أدوية ضغط الدم تصبح فعالة عند المزامنة مع "الساعة البيولوجية"

دراسة تثبت لأول مرة: أدوية ضغط الدم تصبح فعالة عند المزامنة مع "الساعة البيولوجية"

سبوتنيك عربي

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأدوية الخافضة لضغط الدم، في وقت من اليوم يتوافق مع الساعة البيولوجية للجسم، يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية. 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T07:57+0000

2024-05-27T07:57+0000

2024-05-27T07:57+0000

مجتمع

أمراض القلب والسكري والضغط

الصحة

علوم

منوعات

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ويزعم البحث العلمي أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويتناولون أدويتهم في وقت واحد، اعتمادا على ما إذا كانوا أشخاصا نهاريين (محبي الاستيقاظ المبكر) أو ليليين (محبي السهر)، يمكن أن يكونوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية.ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة دندي باسكتلندا، ونشرت نتائجها في مجلة "eClinicalMedicine" الطبية، أن النمط الزمني للشخص – الوقت الذي يريد فيه الاستيقاظ والنوم – يمكن أن يؤثر على كيفية تفاعله مع أدوية ضغط الدم.وشهدت الدراسة قيام أكثر من 5000 شخص بإكمال استبيان لتقييم نمطهم الزمني، إذ تناول حوالي نصفهم الأدوية الخافضة للضغط المعتادة في الصباح، والنصف الآخر في المساء.واكتشفت كلية الطب في جامعة دندي، أن أولئك الذين لديهم أنماط زمنية خاصة بالاستيقاط المبكر في النهار، والذين تناولوا أدويتهم في الصباح، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، بالمقارنة من أولئك الذين تناولوها في الليل.كما وجد البحث أن المشاركين ذوي الأنماط الزمنية المتأخرة، والذين تناولوا أدويتهم في المساء، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، من أولئك الذين تناولوها في الصباح. وتشير النتائج إلى أن تناول الأدوية الخافضة للضغط في وقت يتماشى مع الأنماط الزمنية الشخصية، من الممكن أن يوفر حماية إضافية للقلب.وقال الدكتور فيليبو بيجازاني، المحاضر السريري الأول، والاستشاري الفخري لطب القلب من كلية الطب في جامعة دندي: "لقد أظهر بحثنا الآن لأول مرة، أن النظر في النمط الزمني عند تحديد وقت جرعات الأدوية الخافضة للضغط - العلاج الزمني الشخصي - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو نوبة قلبية".

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أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, منوعات