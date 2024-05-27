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https://sarabic.ae/20240527/دراسة-تثبت-لأول-مرة-أدوية-ضغط-الدم-تصبح-فعالة-عند-المزامنة-مع-الساعة-البيولوجية-1089237006.html
دراسة تثبت لأول مرة: أدوية ضغط الدم تصبح فعالة عند المزامنة مع "الساعة البيولوجية"
دراسة تثبت لأول مرة: أدوية ضغط الدم تصبح فعالة عند المزامنة مع "الساعة البيولوجية"
سبوتنيك عربي
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأدوية الخافضة لضغط الدم، في وقت من اليوم يتوافق مع الساعة البيولوجية للجسم، يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T07:57+0000
2024-05-27T07:57+0000
مجتمع
أمراض القلب والسكري والضغط
الصحة
علوم
منوعات
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ويزعم البحث العلمي أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويتناولون أدويتهم في وقت واحد، اعتمادا على ما إذا كانوا أشخاصا نهاريين (محبي الاستيقاظ المبكر) أو ليليين (محبي السهر)، يمكن أن يكونوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية.ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة دندي باسكتلندا، ونشرت نتائجها في مجلة "eClinicalMedicine" الطبية، أن النمط الزمني للشخص – الوقت الذي يريد فيه الاستيقاظ والنوم – يمكن أن يؤثر على كيفية تفاعله مع أدوية ضغط الدم.وشهدت الدراسة قيام أكثر من 5000 شخص بإكمال استبيان لتقييم نمطهم الزمني، إذ تناول حوالي نصفهم الأدوية الخافضة للضغط المعتادة في الصباح، والنصف الآخر في المساء.واكتشفت كلية الطب في جامعة دندي، أن أولئك الذين لديهم أنماط زمنية خاصة بالاستيقاط المبكر في النهار، والذين تناولوا أدويتهم في الصباح، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، بالمقارنة من أولئك الذين تناولوها في الليل.كما وجد البحث أن المشاركين ذوي الأنماط الزمنية المتأخرة، والذين تناولوا أدويتهم في المساء، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، من أولئك الذين تناولوها في الصباح. وتشير النتائج إلى أن تناول الأدوية الخافضة للضغط في وقت يتماشى مع الأنماط الزمنية الشخصية، من الممكن أن يوفر حماية إضافية للقلب.وقال الدكتور فيليبو بيجازاني، المحاضر السريري الأول، والاستشاري الفخري لطب القلب من كلية الطب في جامعة دندي: "لقد أظهر بحثنا الآن لأول مرة، أن النظر في النمط الزمني عند تحديد وقت جرعات الأدوية الخافضة للضغط - العلاج الزمني الشخصي - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو نوبة قلبية".
https://sarabic.ae/20240203/باحثون-يكتشفون-بديلا-لـملح-الطعام-يقلل-من-ضغط-الدم-والنوبات-القلبية-1085712920.html
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أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, منوعات
أمراض القلب والسكري والضغط, الصحة, علوم, منوعات

دراسة تثبت لأول مرة: أدوية ضغط الدم تصبح فعالة عند المزامنة مع "الساعة البيولوجية"

07:57 GMT 27.05.2024
© Depositphotos.com / Snowingحبوب، عقاقير في مكتب الطبيب
حبوب، عقاقير في مكتب الطبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Depositphotos.com / Snowing
تابعنا عبر
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الأدوية الخافضة لضغط الدم، في وقت من اليوم يتوافق مع الساعة البيولوجية للجسم، يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية.
ويزعم البحث العلمي أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ويتناولون أدويتهم في وقت واحد، اعتمادا على ما إذا كانوا أشخاصا نهاريين (محبي الاستيقاظ المبكر) أو ليليين (محبي السهر)، يمكن أن يكونوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية.
ووجدت الدراسة التي أجريت في جامعة دندي باسكتلندا، ونشرت نتائجها في مجلة "eClinicalMedicine" الطبية، أن النمط الزمني للشخص – الوقت الذي يريد فيه الاستيقاظ والنوم – يمكن أن يؤثر على كيفية تفاعله مع أدوية ضغط الدم.
وشهدت الدراسة قيام أكثر من 5000 شخص بإكمال استبيان لتقييم نمطهم الزمني، إذ تناول حوالي نصفهم الأدوية الخافضة للضغط المعتادة في الصباح، والنصف الآخر في المساء.
ملح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2024
مجتمع
باحثون يكتشفون بديلا لـ"ملح الطعام" يقلل من ضغط الدم والنوبات القلبية
3 فبراير, 16:45 GMT
واكتشفت كلية الطب في جامعة دندي، أن أولئك الذين لديهم أنماط زمنية خاصة بالاستيقاط المبكر في النهار، والذين تناولوا أدويتهم في الصباح، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، بالمقارنة من أولئك الذين تناولوها في الليل.
كما وجد البحث أن المشاركين ذوي الأنماط الزمنية المتأخرة، والذين تناولوا أدويتهم في المساء، كانوا أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية، من أولئك الذين تناولوها في الصباح.
وتشير النتائج إلى أن تناول الأدوية الخافضة للضغط في وقت يتماشى مع الأنماط الزمنية الشخصية، من الممكن أن يوفر حماية إضافية للقلب.
وقال الدكتور فيليبو بيجازاني، المحاضر السريري الأول، والاستشاري الفخري لطب القلب من كلية الطب في جامعة دندي: "لقد أظهر بحثنا الآن لأول مرة، أن النظر في النمط الزمني عند تحديد وقت جرعات الأدوية الخافضة للضغط - العلاج الزمني الشخصي - يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو نوبة قلبية".
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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