رغم الاحتلال الأمريكي.. إقبال على الترشح لانتخابات البرلمان السوري في الحسكة
12:24 GMT 27.05.2024 (تم التحديث: 12:33 GMT 27.05.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
تابعنا عبر
حصري
شهدت عملية التقدم والترشيح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في سوريا، إقبالا واسعا في محافظة الحسكة من كافة الأعمار والشرائح والفئات والمكونات، وذلك رغم الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها في ظل وجود الاحتلال الأمريكي.
وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن اللجنة القضائية الفرعية المخصصة لاستقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، أنهت أعمالها في قبول طلبات التشريح والتقدم ، مساء اليوم أمس الأحد 26 أيار/ مايو، والتي سجلت إقبالا جيداً من المرشحين ومن كافة مكونات المجتمع الجزراوي المعروف بغناه الثقافي والاجتماعي.
رغم الصعاب
تعد الانتخابات البرلمانية عموما، استحقاقا وطنيا لانتخاب نواب الشعب، إلا أن الأمر يتخذ بعدا نضاليا استثنائيا في محافظة الحسكة التي تقع تحت احتلال قوات أجنبية تسللت بطريقة لا شرعية.
ويؤكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بمحافظة الحسكة، القاضي فاضل النوح، لـ"سبوتنيك" أنه رغم المعاناة الكبيرة التي يعاني منها سكان محافظة الحسكة في ظل وجود الاحتلال الأمريكي من طرف والتركي من طرف آخر، إلا أن العشرات من سكان المحافظة تقدموا للترشيح كإصرار منهم على انتمائهم الوطني ومشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية الشرعية في البلاد.
وأكد القاضي النوح أن أكثر من 400 شخص ثمنهم تقريباً من النساء تقدموا بطلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، كما شارك عدد كبير من أعضاء الأحزاب السياسية المرخصة والمستقلين في تقديم طلبات ترشيحهم لخوض غمار الانتخابات بما فيهم شيوخ العشائر والوجهاء أيضاً.
ويواجه سكان الحسكة مصاعب كبيرة في المشاركة بالاستحقاقات الدستورية في سوريا، جراء وجود القوات الأمريكية ودعمها لسيطرة التنظيمات "الكردية" التابع لها على مساحات واسعة من المحافظة، كما سيطرة الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" التابعة له على قسم آخر، يصر السكان بكافة مكوناتهم الاجتماعية على مشاركتهم في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية الوطنية رغم تعرضهم لتهديدات.
28 يناير, 17:33 GMT
مطالب وأهداف
ورصدت كاميرا "سبوتنيك" حركة الإقبال وعمليات التسجيل من قبل المرشحين للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب في مبنى محافظة الحسكة، والتي استمرت لمدة أسبوع كامل.
وأكد عدد من المرشحين لمراسل "سبوتنيك" فور انتهائهم من إجراءات التقدم للانتخابات البرلمانية عن الحسكة، أن هدفهم من الترشيح هو التأكيد على وحدة سورية و"رفضهم للاحتلال الأمريكي والعدوان التركي، وتحدياً لممارسات تنظيم "قسد" والتنظيمات "التركمانية" التابعة لهما، وأن جميع برامجهم الانتخابية تتركز على ضرورة تضافر الجهود الشعبية والاجتماعية لـ"طرد الاحتلالين الأمريكي والتركي"، وتأكيداً على سورية منطقة الجزيرة، ورفض جميع أشكال الانفصال.
وأوضح المرشحون بأن هناك مطالب اجتماعية وتنموية كبيرة لسكان مناطق محافظة الحسكة، خصوصاً في جانب الخدمات والتعليم والصحة، مؤكدين أنهم سيعملون حال نجاحهم في حصد الثقة الشعبية الكافية، على إيصال هذه المطالب لأصحاب القرار في دمشق ورئاسة الحكومة وإيجاد الحلول المناسبة لها.
يشار أن حصة محافظة الحسكة السورية من مقاعد مجلس الشعب السوري (البرلمان) هي 14 مقعدا، منها 8 للفلاحين والعمال و6 لباقي فئات الشعب.