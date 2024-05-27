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رغم الاحتلال الأمريكي.. إقبال على الترشح لانتخابات البرلمان السوري في الحسكة

رغم الاحتلال الأمريكي.. إقبال على الترشح لانتخابات البرلمان السوري في الحسكة

سبوتنيك عربي

شهدت عملية التقدم والترشيح لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع في سوريا، إقبالا واسعا في محافظة الحسكة من كافة الأعمار والشرائح والفئات والمكونات، وذلك... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T12:24+0000

2024-05-27T12:24+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة إن اللجنة القضائية الفرعية المخصصة لاستقبال طلبات الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، أنهت أعمالها في قبول طلبات التشريح والتقدم ، مساء اليوم أمس الأحد 26 أيار/ مايو، والتي سجلت إقبالا جيداً من المرشحين ومن كافة مكونات المجتمع الجزراوي المعروف بغناه الثقافي والاجتماعي.رغم الصعابتعد الانتخابات البرلمانية عموما، استحقاقا وطنيا لانتخاب نواب الشعب، إلا أن الأمر يتخذ بعدا نضاليا استثنائيا في محافظة الحسكة التي تقع تحت احتلال قوات أجنبية تسللت بطريقة لا شرعية.ويؤكد رئيس اللجنة القضائية الفرعية بمحافظة الحسكة، القاضي فاضل النوح، لـ"سبوتنيك" أنه رغم المعاناة الكبيرة التي يعاني منها سكان محافظة الحسكة في ظل وجود الاحتلال الأمريكي من طرف والتركي من طرف آخر، إلا أن العشرات من سكان المحافظة تقدموا للترشيح كإصرار منهم على انتمائهم الوطني ومشاركتهم في الاستحقاقات الدستورية الشرعية في البلاد.ويواجه سكان الحسكة مصاعب كبيرة في المشاركة بالاستحقاقات الدستورية في سوريا، جراء وجود القوات الأمريكية ودعمها لسيطرة التنظيمات "الكردية" التابع لها على مساحات واسعة من المحافظة، كما سيطرة الجيش التركي والميليشيات "التركمانية" التابعة له على قسم آخر، يصر السكان بكافة مكوناتهم الاجتماعية على مشاركتهم في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية الوطنية رغم تعرضهم لتهديدات.مطالب وأهدافورصدت كاميرا "سبوتنيك" حركة الإقبال وعمليات التسجيل من قبل المرشحين للانتخابات التشريعية لمجلس الشعب في مبنى محافظة الحسكة، والتي استمرت لمدة أسبوع كامل.وأوضح المرشحون بأن هناك مطالب اجتماعية وتنموية كبيرة لسكان مناطق محافظة الحسكة، خصوصاً في جانب الخدمات والتعليم والصحة، مؤكدين أنهم سيعملون حال نجاحهم في حصد الثقة الشعبية الكافية، على إيصال هذه المطالب لأصحاب القرار في دمشق ورئاسة الحكومة وإيجاد الحلول المناسبة لها.يشار أن حصة محافظة الحسكة السورية من مقاعد مجلس الشعب السوري (البرلمان) هي 14 مقعدا، منها 8 للفلاحين والعمال و6 لباقي فئات الشعب.

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