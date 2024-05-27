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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240527/روسيا-تضع-رئيس-الأركان-العامة-في-أوكرانيا-على-قائمة-المطلوبين-1089239388.html
روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين
روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنها وضعت كلا من نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، والقائد... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T09:03+0000
2024-05-27T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت وزارة الداخلية الروسية بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه: "تم وضع نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، من مواليد 19 فبراير 1982 على قائمة المطلوبين، وذلك بموجب مادة في القانون الجنائي".وأضاف بيان الداخلية الروسية أنه "تمت إضافة القائد السابق للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليغ فيشنفسكي، الذي شغل هذا المنصب من 2019-2021".وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين، التابعة لوزارة الداخلية في روسيا: "ميخائيل فلاديميروفيتش كوفال، من مواليد 26 فبراير 1956. مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي".ولم تذكر وزارة الداخلية سبب الإدراج على قائمة المطلوبين.روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيينيذكر أنه تم تعيين كوفال وزيرًا للدفاع بالنيابة في أوكرانيا في الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2014، وفي 2015-2021 عمل كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين رئيسا لجامعة الدفاع الوطني ابتداءً من أغسطس/آب 2022.وفي فبراير/شباط 2023، وجّه محققون روس اتهامات غيابية ضد كوفال ووزير الدفاع السابق فاليري جيليتي، اللذين "نسقا العدوان العسكري ضد سكان دونباس في عام 2014".وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات البرية في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.
https://sarabic.ae/20240506/وزراء-أوكرانيون-سابقون-على-قائمة-المطلوبين-في-روسيا-1088567064.html
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روسيا
روسيا

روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين

09:03 GMT 27.05.2024
© RIA Novosti . Aleksei Filipov  / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الروسية
الشرطة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© RIA Novosti . Aleksei Filipov
/
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنها وضعت كلا من نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، والقائد السابق للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق أوليغ فيشنفسكي على قائمة المطلوبين لديها.
وأصدرت وزارة الداخلية الروسية بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه: "تم وضع نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، من مواليد 19 فبراير 1982 على قائمة المطلوبين، وذلك بموجب مادة في القانون الجنائي".
وأضاف بيان الداخلية الروسية أنه "تمت إضافة القائد السابق للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليغ فيشنفسكي، الذي شغل هذا المنصب من 2019-2021".
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
وزراء أوكرانيون سابقون على قائمة المطلوبين في روسيا
6 مايو, 09:10 GMT
وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين، التابعة لوزارة الداخلية في روسيا: "ميخائيل فلاديميروفيتش كوفال، من مواليد 26 فبراير 1956. مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي".
ولم تذكر وزارة الداخلية سبب الإدراج على قائمة المطلوبين.
روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيين
يذكر أنه تم تعيين كوفال وزيرًا للدفاع بالنيابة في أوكرانيا في الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2014، وفي 2015-2021 عمل كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين رئيسا لجامعة الدفاع الوطني ابتداءً من أغسطس/آب 2022.
وفي فبراير/شباط 2023، وجّه محققون روس اتهامات غيابية ضد كوفال ووزير الدفاع السابق فاليري جيليتي، اللذين "نسقا العدوان العسكري ضد سكان دونباس في عام 2014".
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات البرية في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.
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