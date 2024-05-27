https://sarabic.ae/20240527/روسيا-تضع-رئيس-الأركان-العامة-في-أوكرانيا-على-قائمة-المطلوبين-1089239388.html

روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين

روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنها وضعت كلا من نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، والقائد... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T09:03+0000

2024-05-27T09:03+0000

2024-05-27T09:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101997/55/1019975556_0:215:2503:1623_1920x0_80_0_0_0b298856bb35cea6622579b032967f28.jpg

وأصدرت وزارة الداخلية الروسية بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه: "تم وضع نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، من مواليد 19 فبراير 1982 على قائمة المطلوبين، وذلك بموجب مادة في القانون الجنائي".وأضاف بيان الداخلية الروسية أنه "تمت إضافة القائد السابق للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليغ فيشنفسكي، الذي شغل هذا المنصب من 2019-2021".وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين، التابعة لوزارة الداخلية في روسيا: "ميخائيل فلاديميروفيتش كوفال، من مواليد 26 فبراير 1956. مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي".ولم تذكر وزارة الداخلية سبب الإدراج على قائمة المطلوبين.روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيينيذكر أنه تم تعيين كوفال وزيرًا للدفاع بالنيابة في أوكرانيا في الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2014، وفي 2015-2021 عمل كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين رئيسا لجامعة الدفاع الوطني ابتداءً من أغسطس/آب 2022.وفي فبراير/شباط 2023، وجّه محققون روس اتهامات غيابية ضد كوفال ووزير الدفاع السابق فاليري جيليتي، اللذين "نسقا العدوان العسكري ضد سكان دونباس في عام 2014".وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات البرية في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.

https://sarabic.ae/20240506/وزراء-أوكرانيون-سابقون-على-قائمة-المطلوبين-في-روسيا-1088567064.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا