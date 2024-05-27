https://sarabic.ae/20240527/روسيا-تضع-رئيس-الأركان-العامة-في-أوكرانيا-على-قائمة-المطلوبين-1089239388.html
روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين
روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنها وضعت كلا من نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، والقائد... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T09:03+0000
2024-05-27T09:03+0000
2024-05-27T09:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأصدرت وزارة الداخلية الروسية بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه: "تم وضع نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، من مواليد 19 فبراير 1982 على قائمة المطلوبين، وذلك بموجب مادة في القانون الجنائي".وأضاف بيان الداخلية الروسية أنه "تمت إضافة القائد السابق للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليغ فيشنفسكي، الذي شغل هذا المنصب من 2019-2021".وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين، التابعة لوزارة الداخلية في روسيا: "ميخائيل فلاديميروفيتش كوفال، من مواليد 26 فبراير 1956. مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي".ولم تذكر وزارة الداخلية سبب الإدراج على قائمة المطلوبين.روسيا تضع الرئيس الأوكراني الحالي والسابق على قائمة المطلوبيينيذكر أنه تم تعيين كوفال وزيرًا للدفاع بالنيابة في أوكرانيا في الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2014، وفي 2015-2021 عمل كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين رئيسا لجامعة الدفاع الوطني ابتداءً من أغسطس/آب 2022.وفي فبراير/شباط 2023، وجّه محققون روس اتهامات غيابية ضد كوفال ووزير الدفاع السابق فاليري جيليتي، اللذين "نسقا العدوان العسكري ضد سكان دونباس في عام 2014".وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات البرية في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.
https://sarabic.ae/20240506/وزراء-أوكرانيون-سابقون-على-قائمة-المطلوبين-في-روسيا-1088567064.html
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روسيا
روسيا تضع رئيس الأركان العامة في أوكرانيا على قائمة المطلوبين
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الاثنين، أنها وضعت كلا من نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، والقائد السابق للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، الفريق أوليغ فيشنفسكي على قائمة المطلوبين لديها.
وأصدرت وزارة الداخلية الروسية بيانا بهذا الخصوص، جاء فيه: "تم وضع نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، العميد فلاديمير غورباتيوك، من مواليد 19 فبراير 1982 على قائمة المطلوبين، وذلك بموجب مادة في القانون الجنائي".
وأضاف بيان الداخلية الروسية أنه "تمت إضافة القائد السابق للقوات اللوجستية للقوات المسلحة الأوكرانية، أوليغ فيشنفسكي، الذي شغل هذا المنصب من 2019-2021".
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية، يوم السبت، القائم بأعمال وزير الدفاع الأوكراني السابق والرئيس الحالي لجامعة الدفاع الوطني الأوكرانية، ميخائيل كوفال، على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي.
وجاء في قاعدة بيانات المطلوبين، التابعة لوزارة الداخلية في روسيا: "ميخائيل فلاديميروفيتش كوفال، من مواليد 26 فبراير 1956. مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي".
ولم تذكر وزارة الداخلية سبب الإدراج على قائمة المطلوبين.
يذكر أنه تم تعيين كوفال وزيرًا للدفاع بالنيابة في أوكرانيا في الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2014، وفي 2015-2021 عمل كنائب أول لسكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، وعين رئيسا لجامعة الدفاع الوطني ابتداءً من أغسطس/آب 2022.
وفي فبراير/شباط 2023، وجّه محققون روس اتهامات غيابية ضد كوفال ووزير الدفاع السابق فاليري جيليتي، اللذين "نسقا العدوان العسكري ضد سكان دونباس في عام 2014".
وفي وقت سابق، أدرجت وزارة الداخلية الروسية قائد القوات البرية في القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بافليوك على قائمة المطلوبين بموجب القانون الجنائي الروسي.