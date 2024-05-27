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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T03:35+0000
2024-05-27T03:35+0000
زلزال
العالم
المحيط الهادئ
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وقال المركز الوطني الأمريكي للإنذار من أمواج المد البحري العاتية "تسونامي"، إنه لا يوجد تهديد من أمواج مد عاتية جراء الزلزال، استنادا إلى المعلومات المتاحة.وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال كان على عمق 111 كيلومترا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.
https://sarabic.ae/20240526/زلزال-بقوة-63-درجات-يضرب-سواحل-فانواتو-1089211831.html
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زلزال, العالم, المحيط الهادئ
زلزال, العالم, المحيط الهادئ

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزر تونغا جنوب المحيط الهادئ

03:35 GMT 27.05.2024
© AFP 2023 / National Institute of information and communication (Japan)لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر "هيماواري 8" الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر.
لقطة مأخوذة من مقطع فيديو التقطه قمر هيماواري 8 الياباني وأصدره المعهد الوطني للمعلومات والاتصالات الياباني في 15 يناير، تُظهر الانفجار البركاني الذي تسبب في حدوث تسونامي في تونغا. كان الثوران شديدا لدرجة أنه سمع على أنه أصوات رعد عالية في فيجي على بعد أكثر من 800 كيلومتر. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / National Institute of information and communication (Japan)
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الاثنين، جزر تونغا الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وقال المركز الوطني الأمريكي للإنذار من أمواج المد البحري العاتية "تسونامي"، إنه لا يوجد تهديد من أمواج مد عاتية جراء الزلزال، استنادا إلى المعلومات المتاحة.
وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال كان على عمق 111 كيلومترا، فيما لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
دخان يتاعد من فوهة بركان بالقرب من جزر فانواتو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب سواحل فانواتو
أمس, 01:43 GMT
وتونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة في جنوب المحيط الهادئ، منها 52 مأهولة فقط، وتقع في شمال غرب نيوزيلندا وأستراليا.
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