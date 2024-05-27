https://sarabic.ae/20240527/سياسية-يمنية-نطلب-من-موسكو-التدخل-العاجل-وهناك-ضغط-على-الرياض-وأبوظبي-1089243298.html

سياسية يمنية: نطلب من موسكو التدخل العاجل وهناك ضغط على الرياض وأبوظبي

سياسية يمنية: نطلب من موسكو التدخل العاجل وهناك ضغط على الرياض وأبوظبي

سبوتنيك عربي

دعت الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام، فائقة السيد باعلوي، روسيا للعب دور أساسي في حل الأزمة اليمنية، وأن يكون لها وجود في البحر الأحمر. 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T11:26+0000

2024-05-27T11:26+0000

2024-05-27T11:26+0000

روسيا

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وقالت باعلوي في لقاء خاص مع "سبوتنيك": "ناقشنا مع السيد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي بحكم أنه صديقنا وعدني المنشأ حيث بدأ حياته الدبولوماسية في عدن عام 1974، العلاقات اليمنية - الروسية في ظل المتغيرات الراهنة والتطورات الدراماتيكية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب وعدن ومضيق هرمز".وأضافت باعلوي: "دعونا إلى ضرورة أن يكون هناك تواجد روسي في البحر الأحمر وباب المندب لخلق توازن في التواجد الدولي حتى لا تنفرد أطراف معينة في السيطرة، وقيادة الأمور في هذه المنطقة الحساسة التي هي منطقة دولية، صحيح أننا نحن من يشرف على هذه المنطقة ولكن هذا ممر مائي دولي يستفيد منه كل العالم، وهو خبز الفقراء تمر عبره منجزات عظيمة و صناعات متطورة ومنتجات، وهو عصب حياتي مهم جدا لشعوب المنطقة والعالم. نحن نرتاح للوجود الروسي بحكم أنه الطرف الأكثر ثقة لدينا، وبحكم العلاقات التاريخية القديمة ولأننا صناعة روسية إن صح التعبير فقد درسنا في روسيا. قيادتنا ووزراؤنا وأحد رؤساء اليمن كان خريج أكاديمية فرونزا العسكرية الروسية، وعلاقتنا بروسيا قديمة جدا ومفيدة ومهمة".ورأت باعلوي "أنه يجب المواءمة ما بين هذا الموقف والوضع في الداخل. يعني لا يجوز أن يكون في الداخل قمع حريات وانخفاض مستوى الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية وفي الخارج نتغنى بنصرة مظلومية الشعب الفلسطيني، لا يستوي الأمران. هذا وذاك لا يستوي فطرحنا هذا الكلام للرفيق ميخائيل بوغدانوف وأنه يجب ألا تخلط الأوراق وهؤلاء الذين هم الورثة الغير شرعيين لكل إمكانية الدولة اليمنية يجب أن يحترموا الأخرين بصورة أساسية".باعلوي: لدينا ثقة بروسيا فقطوكشفت باعلوي أن "الداخل اليمني يعاني ولكن هناك ربما تطلع نحو روسيا للدخول في الحل السلمي، نرى تحركات دبلوماسية في هذا الاتجاه. طبعا من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الأقرب دولة إلينا وأكثر ثقة لدينا هي روسيا. بالتأكيد نحن نشأنا على مناهضة الإمبريالية والرجعية لا يمكن إلا أن نكون روس الهوى فشيء طبيعي أن المطلوب من روسيا دورها في المنطقة. في اليمن. في كل المنطقة حتى نصل إلى قناة السويس وإلى البحر الميت باتجاه العقبة. كل هذه الممرات. كل هذه المناطق الهامة نريد أن يكون هناك تواجد روسي إيجابي".باعلوي: دعوة ملك البحرين للرئيس بوتين للمشاركة في قمة السلام هامة جداأشارت باعلوي أيضا إلى أنه تم الحديث مع ميخائيل بوغدانوف عن موضوع دعوة ملك البحرين للرئيس الروسي للمشاركة في قمة السلام بالمنامة، حيث قالت: "بوغدانوف شارك في القمة العربية بالمنامة وبعدها أتى بسرعة ملك البحرين إلى هنا لموسكو ودعا الرئيس بوتين لحضور قمة السلام من أجل غزة والملفات الساخنة بالمنطقة، وهذا يؤكد أن الدور الروسي نشط الآن ومطلوب في المنطقة وهذا هو الشيء الجميل الذي يثلج الصدر أنه يوجد إدراك من قبل القيادة الروسية بأهمية تفعيل هذا الدور وهذا شيء يريحنا كثيرا أيضا".باعلوي: لا مبرر لفرض عقوبات على نجل الرئيس علي عبد الله صالحوقالت باعلوي إن "العقوبات على نجل الرئيس عبد الله صالح غير مبررة، طبعا أحمد علي عبد الله صالح كان سفيرا خلال بداية الأزمة اليمنية، وعام 2015 كان سفيرا في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم يكن طرفا في الأزمة لا سياسيا ولا قتاليا ولا أي شيء آخر وكان يمارس عمله الدبلوماسي في دولة الإمارات طبعا أحيانا تأتي القرارات بصورة غير مدروسة كضمه هو ووالده إلى قائمة العقوبات التي وردت في القرار 2016، وقد نجد فيها الآن بأنه لا داعي لأن يكون السفير أحمد علي عبد الله صالح والزعيم الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله ضمن قائمة العقوبات لأن الرئيس الزعيم علي عبد الله صالح رحل في رحاب الله توفي استشهد. عقوبة على من؟ لماذا كل هذا؟".وتابعت باعلوي: "نحن في المؤتمر الشعبي العام لا دخل لنا، نحن وقع علينا الظلم، دخلنا في شراكة عام 2016 مع الحوثيين " أنصار الله" وتجاوزنا فيها كل المعطيات بما فيها أنهم ليسوا تنظيما سياسيا، وقلنا الحرب تضع أولويات أهم من بعض الأنظمة والقوانين ودخلنا معهم في شراكة لكن لم يحترموا هذه الشراكة وانقضوا علينا في عام 2017 وقتلوا الزعيم رئيس المؤتمر ومؤسسه، وقتلوا الأمين العام عارف عوض الزوكة، وقتلوا الكثير من قياداتنا واستفادوا من إرثنا في إطار الدولة، وفي إطار الجمهورية اليمنية والحرس للجمهورية، أستفادوا كثيراً، وصادروا الأموال التي في البنوك، والسلاح الذي في المعسكرات ومخزوننا كله بين أيديهم، ويشتغلوا فيه كما يريدون، ولم يحترموا أي طرف".باعلوي: هناك تحركات من الإمارات والسعودية لحل شامل للأزمة اليمنيةوقالت باعلوي: "الإمارات موجودة في اليمن من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي التي هي تدعمه وتغذيه وراعية له، وزيارة سيد أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية اليمني للإمارات تتعلق بكل الأوراق، وبكل الملف اليمني، وبملف الحل السياسي الشامل القادم لأن ربما هم الجميع اليوم متضررون من استمرار الأزمة في اليمن، ويجب الجلوس وحل الموضوع، وقد قال الرئيس علي عبد الله صالح هذا الكلام سابقا ولم يحترم في حينه، عندما قال فلنذهب إلى طاولة مفاوضات لأنه لن نحارب حتى يرث الله الأرض من عليها. في النهاية الناس توصل إلى طاولة المفاوضات بعد أن تتحارب وتتفق على أساس وفق النتائج، الآن المنطقة كما أسلفت كلها ملتهبة، و الكل يبحث عن حل، وكل واحد بطريقته".وعن الدور السعودي، قالت باعلوي: "الأخوة في المملكة العربية السعودية يبحثون عن حل لأنهم الطرف الأكثر تضررا بحكم الجوار والتصاقه بالأراضي اليمنية، فهم يبحثون عن حل ومخرج من هذا المأزق الكبير والضخم الذي وجدوا نفسهم فيه".وأضافت باعلوي: "طبعا يخضعون للكثير من الابتزاز خاصة من جهتين، الأولى "أنصار الله" الذين هم مسيطرين على سلطة الأمر الواقع في صنعاء، والثانية الجهات التي تستفيد من الحرب أي تجار الحروب لذلك السعودية في وضع صعب جدا لكن ممكن بتنسيق فعال وإيجابي بإشراك القوى اليمنية الحقيقية الفاعلة ومن ضمنها المؤتمر الشعبي العام في رؤية سياسية ومخرج عملي لأن انفراد "أنصار الله" بأي مفاوضات ورؤية مع السعودية يعني الابتزاز تحت مبررات كثيرة".وبخصوص الإمارات، أضافت باعلوي: "وضع الأخوة في الإمارات أفضل من السعوديين بحكم أن الإمارات بعيدة جغرافيا بعض الشيء لكن يجب أن يبحثوا أيضا عن حل ومخرج في إطار موقف عربي موحد لدول الخليج والمنطقة ونحن الأطراف اليمنية أطراف أساسية لا يمكن أن يمر أي حل دون أن نكون شركاء في وضع أسس ورؤى هذا الحل".باعلوي: وقعنا اتفاقية تعاون مع "سبوتنيك"ورأت باعلوي أن "سبوتنيك" رئة الفقراء والمناضلين والشرفاء، وأولئك الذين يناهضون الإمبريالية، والتمييز العنصري، والأبارتيدية في كل مكان. "سبوتنيك" وفي الوقت الذي تسعى دوائر الإمبريالية إلى محاصرتها نحن فيالمؤتمر الشعبي العام عقدنا قبل يومين اتفاقية مع "سبوتنيك". اتفاقية شبه توأمة وصداقة مع "سبوتنيك" ومع "روسيا اليوم" للتعاون الإعلامي المشترك لإيصال صوت الحق، ووجهة النظر الأخرى التي يغيبها تماما الغرب، بالتأكيد هناك حاجة طارئة ورسالة "سبوتنيك" تصل للعالم، ونحن في اليمن نعول كثيرا على "سبوتنيك" و"روسيا اليوم" وقناتنا في المؤتمر الشعبي العام اسمها "اليمن اليوم" لأن الرئيس علي عبد الله صالح رحمه ربنا كان عاشقا ومعجبا بقناة "روسيا اليوم"".وعن هذه الاتفاقية، أضافت باعلوي: "الاتفاق هو لتبادل الخبرات والتدريب والتأهيل والبث الموازي، ونبارك ونهنئ هذه الخطوة، فلا أحد يستطيع إلغاء روسيا التي هي ليست قرية في أقصى الأكوادور أو في أقصى رواندا أو التاميل. هذه روسيا العظيمة، التاريخ، والحضارة، وبوشكين، ولينينن وديستوفسكي وكل هذه الأشياء الجميلة، فالغرب كالذي يجدف في الصحراء، ولا يستطيع أن يخنق عالما قائما بذاته، روسيا عالم، روسيا فضاء واسع، إبداع، علم، معرفة، جيش وقوات، ناس حاربت في الحرب العالمية وأنقدت نفسها والبشرية، وروسيا تتقاسم مع العالم كل مقومات الحياة ولا يستطيع أحد حصارها".

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