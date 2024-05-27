صور من السحر المتخفي داخل كهوف مضيق "أغوركي" في سوتشي الروسية

جمع لكم فريق "سبوتنيك" باقة من أجمل الصور من كهوف مضيق "أغوركي" في مدينة سوتشي الروسية.