صور من السحر المتخفي داخل كهوف مضيق "أغوركي" في سوتشي الروسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
08:18 GMT
14 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:03 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لقاءات تمهيدية لعودة مفاوضات الاتفاق حول غزة، "أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240527/صور-من-السحر-المتخفي-داخل-كهوف-مضيق-أغوركي-في-سوتشي-الروسية-1089251148.html
صور من السحر المتخفي داخل كهوف مضيق "أغوركي" في سوتشي الروسية
صور من السحر المتخفي داخل كهوف مضيق "أغوركي" في سوتشي الروسية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" باقة من أجمل الصور من كهوف مضيق "أغوركي" في مدينة سوتشي الروسية. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T13:56+0000
2024-05-27T13:56+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1b/1089251321_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_60b36dbfb0ae2d640e2ef4837d6b208d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1b/1089251321_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_72c62d14d16cfaa3df2a1d57f86f20bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

صور من السحر المتخفي داخل كهوف مضيق "أغوركي" في سوتشي الروسية

13:56 GMT 27.05.2024
تابعنا عبر
جمع لكم فريق "سبوتنيك" باقة من أجمل الصور من كهوف مضيق "أغوركي" في مدينة سوتشي الروسية.
© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

سائح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

سائح في كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقف لالتقاط صورة تذكارية في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

فتاة تقف لالتقاط صورة تذكارية في كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تقف لالتقاط صورة تذكارية في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

سائح يسبح في كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

سياح في كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

سياح في كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

سائح يسبح في كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

© Sputnik . Igor Onuchin / الانتقال إلى بنك الصور

سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

سياح في كهوف مضيق &quot;أغوركي&quot; في منطقة خوستنسكي في سوتشي. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Igor Onuchin
/
الانتقال إلى بنك الصور

سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..قصف إسرائيلي عنيف على رفح ومسيرات فلسطينية تندد بالمجازر12:58 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала