صور من السحر المتخفي داخل كهوف مضيق "أغوركي" في سوتشي الروسية

سائح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سائح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
فتاة تقف لالتقاط صورة تذكارية في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
فتاة تقف لالتقاط صورة تذكارية في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سائح يسبح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.
سياح في كهوف مضيق "أغوركي" في منطقة خوستنسكي في سوتشي.