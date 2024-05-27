https://sarabic.ae/20240527/وزيرة-المرأة-الليبية-مهمتنا-تأهيل-وتمكين-الليبيات-في-جميع-القطاعات-والوزارات-1089236072.html

وزيرة المرأة الليبية: مهمتنا تأهيل وتمكين الليبيات في جميع القطاعات والوزارات

وزيرة المرأة الليبية: مهمتنا تأهيل وتمكين الليبيات في جميع القطاعات والوزارات

سبوتنيك عربي

قالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، انتصار عبود، إن الجهود التي بذلتها الوزارة على مدار الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، تهدف... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T07:30+0000

2024-05-27T07:30+0000

2024-05-27T07:30+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

حصري

المرأة

دعم المرأة

وضع المرأة

حقوق المرأة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1b/1089235729_0:125:873:616_1920x0_80_0_0_e40c418c5ff535d4c5806a1635a7ce52.jpg

وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أن مدينة بنغازي استضافت العديد من الوفود من مختلف دول العالم، في إطار المشاركة في المؤتمر الأفريقي - الأوروبي، حول الهجرة، الذي يبحث عن مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية، ووضع الحلول والآليات غير التقليدية لها. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل المرأة وتدريبها داخل وخارج ليبيا، من أجل إدماجها في كافة الوزارات والقطاعات. ووفق الوزيرة، فقد أحصت الوزارة ضمن قاعدة بيانات المتضررات في أزمة درنة، كما تعمل وفق آليات علمية لتمكين المرأة من أجل وصولها لمناصب هامة على رأس الوزارات، وكذلك في انتخابات البرلمان، وكافة القطاعات. وانطلق المؤتمر تحت شعار "حلول مستدامة للهجرة"، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح أوحيدة، ورئيس البرلمان الأفريقي، وبمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية. ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروف اللاجئين كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية، كما يصدر توصياته في يومه الختامي الأحد، بمشاركة رفيعة المستوى من عشرات الدول الأفريقية والأوروبية.

https://sarabic.ae/20240525/عقيلة-صالح-يعلن-عن-جولة-مشاورات-جديدة-في-الجامعة-العربية-بين-رؤساء-المجالس-الثلاثة-في-ليبيا-1089199158.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, حصري, المرأة, دعم المرأة, وضع المرأة, حقوق المرأة