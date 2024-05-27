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https://sarabic.ae/20240527/وكالة-الطاقة-الذرية-مخزون-اليورانيوم-الإيراني-المخصب-30-ضعف-الحد-المسموح-به-1089260915.html
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب 30 ضعف الحد المسموح به
وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب 30 ضعف الحد المسموح به
سبوتنيك عربي
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تخصيب اليورانيوم في إيران يجعلها تقترب من مستوى يسمح لها بتصنيع أسلحة نووية. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T17:48+0000
2024-05-27T17:48+0000
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انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني
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وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن تقريرين سريين للوكالة ذكرا، اليوم الاثنين، أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب وصل إلى 30 ضعف الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية في 2015.وقدرت الوكالة أن إيران أصبحت تمتلك 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، مشيرة إلى أن هذه الكمية تزيد بنحو 21 كيلوغراما عن الكمية التي تم رصدها في آخر تقرير للوكالة في فبراير/ شباط الماضي.وقبل أيام، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران أمامها أسابيع وليس أشهر للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة نووية"، لكنه أوضح أن "هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحا نوويا في تلك الفترة الزمنية".وأوضح أن "الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء أخرى كثيرة بشكل مستقل عن إنتاج المواد الانشطارية"، مشيرًا إلى أن "أهداف إيران هي مسألة تكهنات".يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sarabic.ae/20240515/إيران-تنتج-أعلى-أنواعه-ما-هو-الماء-الثقيل-الخاص-بالمفاعلات-النووية-1088855686.html
https://sarabic.ae/20240423/غروسي-إيران-على-بعد-أسابيع-وليس-أشهر-من-صنع-السلاح-النووي-1088209135.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني, الاتفاق النووي الإيراني

وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب 30 ضعف الحد المسموح به

17:48 GMT 27.05.2024
© AFP 2023 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© AFP 2023 / HAMED MALEKPOUR
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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تخصيب اليورانيوم في إيران يجعلها تقترب من مستوى يسمح لها بتصنيع أسلحة نووية.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن تقريرين سريين للوكالة ذكرا، اليوم الاثنين، أن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب وصل إلى 30 ضعف الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووي بين طهران والدول الغربية في 2015.
وقدرت الوكالة أن إيران أصبحت تمتلك 142 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، مشيرة إلى أن هذه الكمية تزيد بنحو 21 كيلوغراما عن الكمية التي تم رصدها في آخر تقرير للوكالة في فبراير/ شباط الماضي.
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15 مايو, 09:57 GMT
وعلقت وزارة الخارجية الإيرانية بمطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل بحرفية وتجنب تسييس الملف النووي ذي الأبعاد الفنية.
وقبل أيام، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن "إيران أمامها أسابيع وليس أشهر للحصول على ما يكفي من اليورانيوم المخصب لتطوير قنبلة نووية"، لكنه أوضح أن "هذا لا يعني أن إيران تمتلك أو ستمتلك سلاحا نوويا في تلك الفترة الزمنية".
وتابع: "على الرغم من أن تخصيب اليورانيوم إلى مستويات قريبة من مستوى تصنيع الأسلحة يشكل سببًا للقلق، إلا أنه لا يمكن للمرء أن يتوصل إلى نتيجة مباشرة مفادها أن إيران تمتلك الآن سلاحًا نوويًا".
وأوضح أن "الرأس الحربي النووي الفعال يتطلب أشياء أخرى كثيرة بشكل مستقل عن إنتاج المواد الانشطارية"، مشيرًا إلى أن "أهداف إيران هي مسألة تكهنات".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
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23 أبريل, 08:20 GMT
يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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