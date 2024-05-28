https://sarabic.ae/20240528/الصحة-العالمية-3-شاحنات-محملة-بالأدوية-فقط-تمكنت-من-دخول-غزة-منذ-7-مايو-1089295914.html

الصحة العالمية: 3 شاحنات محملة بالأدوية فقط تمكنت من دخول غزة منذ 7 مايو

الصحة العالمية: 3 شاحنات محملة بالأدوية فقط تمكنت من دخول غزة منذ 7 مايو

سبوتنيك عربي

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، اليوم الثلاثاء، أنه لم تتمكن سوى 3 شاحنات تحمل أدوية من منظمة الصحة العالمية من دخول قطاع غزة من مصر... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T20:41+0000

2024-05-28T20:41+0000

2024-05-28T20:41+0000

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إسرائيل

طوفان الأقصى

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وقال بيبركورن: "توجد حاليا 60 شاحنة تابعة لمنظمة الصحة العالمية (في مصر) تنتظر دخول غزة"، وأنه منذ 7 مايو، لم تعبر الحدود سوى 3 شاحنات تحمل إمدادات طبية". وأضاف بيبركورن أنه بسبب الهجرة الجماعية للسكان توقفت 3 مستشفيات في مدينة رفح عن العمل.وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240528/مراقب-الدولة-الإسرائيلي-يبدأ-تحقيقا-في-إخفاق-7-أكتوبر-رغم-معارضة-الجيش-1089295638.html

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أخبار مدينة رفح, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى